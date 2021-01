Milton Cunha apresenta o programa ’Quesitos’ direto do palco do Imperator Wagner Cigano / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 12:11 | Atualizado 28/01/2021 12:14

Rio - Milton Cunha está apresentando o programa “Quesitos”, transmitido ao vivo, do palco do Imperator, das 18h às 20h, pelo canal da Fita Amarela no youtube. Nesta quarta-feira, o comentarista, carnavalesco e mestre da alegria recebeu os coreógrafos Priscila e Rodrigo e as estrelas da passarela Squel e Selminha Sorriso num bate-papo descontraído e muito enriquecedor sobre comissão de frente, Mestre Sala e Porta-Bandeira.

fotogaleria

Publicidade

“Ao receber desfilantes e autoridades sobre os quesitos, vê-se a humanidade por trás dos critérios em julgamento de uma escola de samba. Squel contou do transe para vestir a roupa minutos antes do desfile. Já Selminha pediu que os jurados não sejam tão subjetivos e se atenham ao exigido no manual do julgador. O programa quesitos revela o aspecto cultural da narrativa da Escola de samba”, diz Milton Cunha.