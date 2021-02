Prefeito Eduardo Paes participa da divulgação do terceiro Boletim Epidemiológico da Covid-19,no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova. Na foto, o Prefeito Eduardo Paes. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 10:19 | Atualizado 01/02/2021 13:32

Em publicação no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, o prefeito Eduardo Paes revogou o decreto que estabelecia ponto facultativo nas repartições públicas do município na segunda-feira de carnaval, dia 15 de fevereiro.

Segundo o prefeito, a decisão de cancelar o ponto facultativo foi feita pela “necessidade das medidas adotadas pelo município para o enfrentamento da emergência sanitária decorrente da pandemia pela Covid-19”.

Até o momento, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mantém o feriado estadual de carnaval, apenas na terça-feira, dia 16 de fevereiro.