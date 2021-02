Preta Gil comandará Baile Virtual de Carnaval nesta sexta-feira Felipe Panfili / Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 12/02/2021 07:00

Rio - Já é Carnaval! O período mais esperado do ano chegou, mas terá que ser comemorado de forma diferente. Com a proibição de desfiles de blocos e escolas de samba por conta da pandemia de coronavírus, os foliões terão que se divertir em casa mesmo. Mas isso não quer dizer que não vai ter alegria. A programação de lives e shows virtuais para o período de Carnaval está bombando.

fotogaleria

Publicidade

Para se ter uma ideia, nesta sexta-feira, tem o "Baile Virtual" comandado por Preta Gil, a partir das 18h, no canal no YouTube da SulAmérica. No sábado, Maria Bethânia faz sua primeira apresentação online no Globoplay. Ainda no sábado, as rainhas do axé Ivete Sangalo e Claudia Leitte se unem na live "O Trio: Ivete, Claudia e Você”, que começará às 17h30 e será transmitida pelo Multishow e também no canal do YouTube das artistas.

Além disso, a partir de segunda-feira, o carnavalesco Leandro Vieira apresenta o programa "Casa Verão do Samba", que vai ao ar até o dia 19 de fevereiro, na Band, às 13h30. Entre os artistas confirmados estão Xande de Pilares, Bira Presidente, Moacyr Luz, Pedro Luis, Marina Íris e o Cordão do Boitatá. Os convidados irão lembrar de sambas que marcaram a história de cada um no Carnaval, além dos principais sucessos da carreira.

Publicidade

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA, DIA 12:

Publicidade

Live: "Amigos da Onça e seus 10 carnavais: Folia, volto já!"

Horário: 21h



Publicidade

Onde: YouTube

Live: e-Carnaval, com Preta Gil, Péricles, Bell Marques e Jota Ques

Publicidade

Horário: 18h

Onde: Canal da SulAmérica no YouTube e nos canais 500 e Like da Claro TV

Publicidade

Live: Trovadores Urbanos



Horário: 20h



Onde: Facebook e YouTube



Live: Daniela Mercury

Publicidade

Horário: 20h30



Onde: YouTube

SÁBADO, DIA 13:

Publicidade

Live: O Trio - Ivete, Claudia e Você

Horário: 17h30

Publicidade

Onde: Multishow e YouTube

Live: Maria Bethânia

Publicidade

Horário: 22h

Onde: Globoplay

Publicidade

Live: Bloco Berço Elétrico

Horário: 14h



Onde: YouTube



#CamaroteBrahmaEmCasa, com Zeca Pagodinho e a dupla Zé Neto e Cristiano

Publicidade

Horário: 20h



Onde: YouTube



Live: Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana

Horário: 21h



Onde: YouTube

Publicidade

Live: Viva La Pachanga edição Dendicasa!

Horário: 16h30

Publicidade

Onde: Canal Porto Dragão no YouTube

Live: Berço Elétrico

Publicidade

Horário: 14h

Onde: YouTube

Publicidade

DOMINGO, DIA 14

Live: Diogo Nogueira

Publicidade

Horário: 12h

Onde: YouTube

Publicidade

Live: Àttooxxá

Horário: 17h

Publicidade

Onde: Instagram

Live: Bloco da Preta

Publicidade

Horário: 16h

Onde: YouTube

Publicidade

Live: Baianeiros

Horário: 13h



Onde: YouTube



Live: Bell Marques

Publicidade

Horário: 16h

Onde: YouTube

Publicidade

Live: Carla Rio

Horário: 18h

Publicidade

Onde: YouTube

Live: Festival Rec-Beat



Publicidade

Horário: 15h

Onde: YouTube

Publicidade

SEGUNDA-FEIRA, DIA 15

Programa: Casa Verão do Samba

Publicidade

Horário: 13h30

Onde: Band Rio e canal TV Band no YouTube

Publicidade

Publicidade