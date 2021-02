Cartaz de divulgação do evento da ActionAid Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:49

Rio - O samba campeão da Mangueira "Histórias para ninar gente grande", de 2019, vai ser cantado, nesta sexta-feira, no festival online "No love without justice" [não há amor sem justiça, em tradução livre]. Organizado pela ActionAid, o evento terá artistas de mais de dez países. As representantes do Brasil serão a cantora Marina Íris e a compositora Manu Cuíca.

O evento internacional vai acontecer das 9h às 11h de amanhã. Para participar, basta se inscrever no site . Os artistas que vão participar do festival participaram da Marcha Global por Mudanças — desafio de caminhada coletiva da ActionAid feito em 2020 para chamar a atenção do mundo aos problemas agravados pela pandemia do novo coroanvírus.

“O festival é uma ocasião para apontar demandas e caminhos para sair da crise, mas é também uma celebração. Celebramos que estamos juntos em prol de causas que nos unem, e assim somar nossas vozes clamando por uma recuperação pós-Covid mais justa, igualitária e sustentável”, aponta um dos organizadores do evento e assessor de Campanhas da ActionAid, Emmanuel Ponte.