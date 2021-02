Desfile da Escola de Samba G.R.E.S Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:54

Rio - A folia será em casa, mas não vai faltar escola de samba. Das 15h de domingo até a terça-feira, a Estação Primeira de Mangueira realiza o Viradão do Carnaval Verde e Rosa. Serão três dias de live na internet, com patrocínio dos supermercados Prezunic em parceria com a Maturatta. As apresentações serão transmitidas pelo canal oficial da Escola no YouTube.

A festa da Verde e Rosa vai contar com participações de cantores, da bateria e sua rainha, Evelyn Bastos, e outros segmentos da Estação Primeira. Na ocasião, além de sambas de enredo imortais, também serão apresentados aqueles que irão concorrer a uma vaga nas eliminatórias que escolherão o hino oficial mangueirense para o próximo desfile.

Publicidade

"Abraçamos esse projeto da Mangueira para que a população possa permanecer em casa durante esse período sem abrir mão da diversão", afirma Patrícia Perez, gerente de marketing do Prezunic. Para assistir o Viradão do Carnaval da Verde e Rosa na internet basta acessar o YouTube e buscar pelo canal Estação Primeira de Mangueira.