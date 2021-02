Aílton Graça divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:15

Rio - A disputa do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2022 começa na próxima semana. No time de compositores da agremiação ainda tem uma estreia de peso: o ator Ailton Graça. Convidado pelos renomados compositores da Verde e Rosa, Beto Savanna, Índio da Mangueira e De Deus, ele chega para somar na concorrida disputa.

"Estou em estado de graça. Eu já desfilava na mangueira em uma ala só de compositores a convite do meu grande amigo Índio, mas quando recebi o convite para integrar a parceria confesso que me assustei, mas está sendo um grande aprendizado. Participar da composição deste samba foi mágico, estar nessa disputa de samba-enredo é mágico", confessa o ator.



A apresentação oficial do samba de Ailton e seus parceiros acontecerá no na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, durante a live do “Viradão do Carnaval Verde e Rosa”, a partir das 15 horas, no canal da agremiação no Youtube.

O ator ainda revela como foi o processo de criação do samba, já que mora em São Paulo e não tem vindo muito ao Rio devido a pandemia do novo coronavírus.



"Todo o processo de criação do samba foi através do aplicativo de mensagens. Pedi desculpas aos meus colegas compositores, mas eu aproveitei o momento para aprender ainda mais. Em várias ocasiões eu fiquei apenas ouvindo eles criarem essa obra genial e eu ali, no meio de compositores gigantes, só posso agradecer por me permitirem fazer parte dessa história, de poder vivenciar esse momento único que é uma disputa de samba enredo, ainda mais em uma escola tão especial quanto a Mangueira", disse.