Rio de Janeiro 15/01/2019 - Os carnavalescos da Viradouro Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira. Foto: Luciano Belford/Agência O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 09:00 | Atualizado 22/04/2022 16:30

Parecida com a covid-19, a Gripe Espanhola foi uma doença que infectou milhares de pessoas ao redor do planeta. Conhecida como a gripe de 1918, há a estimativa de que vitimou um quarto da população mundial da época. Rio - A Unidos do Viradouro mostrará na Marquês de Sapucaí a certeza de que, apesar dos dois anos distante da folia por causa da covid-19, o Carnaval está vivo. Com o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria", a agremiação de Niterói vai relembrar o Carnaval de 1919, logo após o fim da epidemia da Gripe Espanhola. O desfile é assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, responsáveis por consagrar a Vermelha e Branca campeã do Grupo Especial em 2020.

"O Carnaval da Viradouro é inspirado no de 1919, quando a sociedade carioca se utilizou da folia para retomar a vida, retomar a liberdade social que a pandemia [da gripe espanhola] tirou. Enfrentaremos com muita alegria esse Carnaval de abril, que é um momento de celebrar a vida. Todos esses sentimentos que os cariocas tiveram em 1919, vão ser revividos agora em 2022", explicou Marcus Ferreira, ao DIA.

Trabalhando ao lado do marido, o carnavalesco Tarcísio Zanon, pela segunda vez, Marcus Ferreira enxerga a possibilidade do bicampeonato da agremiação de Niterói. "É claro que o titulo de 2020 nos dá um amadurecimento, um enfrentamento melhor sobre a competição. Ele nos dá a segurança para criarmos esse Carnaval e lutarmos por esse bicampeonato. É algo que nos torna mais maduros para conquistarmos, quem sabe, a vitória do título", disse o carnavalesco, que elogiou:

"As expectativas são as melhores. Todo mundo sabe o quanto a Viradouro trabalha, o quanto a Viradouro ensaia. É uma diretoria e uma gestão que motivada pelo trabalho, é motivada em fazer o melhor pela escola".

Apesar da perda de milhares de pessoas durante os períodos mais restritivos da pandemia da covid-19, Marcus tenta enxergar o momento de uma ótica positiva. "Tivemos o tempo total de criação, que, às vezes, em um ano normal, não teríamos. Então acho que a pandemia deixou isso de positivo. Do lado negativo, ficamos sem Carnaval por dois anos e a nossa maior preocupação foi com os profissionais que trabalham conosco, os colaboradores e artistas do barracão, que precisam do trabalho do Carnaval. Dura um ano e as pessoas não imaginam que motivamos muitas familias que dependem exclusivamente do Carnaval", lembrou.

De autoria de Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho, o samba "Não há tristeza que não possa suportar tanta alegria" é interpretado por Zé Paulo Sierra. Ganhadora do segundo título em 2020, a Unidos do Viradouro será a quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na madrugada de sexta-feira, 24 de abril.

No último Carnaval, a agremiação de Niterói se tornou campeã do Grupo Especial com o enredo "Viradouro de Alma Lavada", assinado pelos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.



Confira o samba-enredo:

Confira a letra:

Amor, escrevi esta carta sincera

Virei noites à sua espera

Por te querer, quase enlouqueci

Pintei o rosto de saudade e andei por aí



Segui seu olhar numa luz tão linda

Conduziu meu corpo, ainda

O coração é passageiro do talvez

Alegoria ironizando a lucidez



Senti lirismo, estado de graça

Eu fico assim quando você passa

A Avenida ganha cor, perfuma o desejo

Sozinho te ouço se ao longe te vejo



Te procurei nos compassos e pude

Aos pés da cruz agradecer à saúde

Choram cordas da nostalgia

Pra eternidade, um samba nascia



Não perdi a fé, preciso te rever

Fui ao terreiro, clamei: Obaluaê!

Se afastou o mal que nos separou

Já posso sonhar nas bênçãos do tambor



Amanheceu! num instante já

Os raios de sol foram testemunhar

O desembarque do afeto vindouro

Acordes virão da Viradouro



Tirei a máscara no clima envolvente

Encostei os lábios suavemente

E te beijei na alegria sem fim

Carnaval, te amo, na vida és tudo pra mim



Assinado: um Pierrot apaixonado

Que além do infinito o amor se renove

Rio de Janeiro, 5 de março de 1919

Ficha técnica:

Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro

Cores: Vermelho e branco

Presidente: Marcelo Calil Petrus Filho

Presidente de Honra: José Carlos Monassa Bessil (em memória) e Marcelo Calil Petrus

Carnavalescos: Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Julinho Nascimento e Rute Alves

Intérprete: Zé Paulo Sierra

Composição: Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho