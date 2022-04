Marcelo Freixo desfila na Mangueira - Beatriz Perez / Agência O Dia

Marcelo Freixo desfila na MangueiraBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 22/04/2022 23:19 | Atualizado 23/04/2022 01:31

Rio - Candidato a governador do Rio pelo PSB, o deputado federal Marcelo Freixo desfila pela Mangueira, segundo escola a se apresentar na Marquês de Sapucaí nesta sexta.



"Eu sou mangueirense desde sempre. Desfilar na Mangueira depois da pandemia, homenageando esses três gênios no Carnaval é muito emocionante. É bom ver a Sapucaí lotada. Festa total. Vai ser a primeira vitória do ano, mas tem outras pela frente" afirmou o deputado.

Escolhido como um dos homenageados, o cantor e compositor Cartola teve papel determinante na história da Verde e Rosa. Em abril de 1928, ao lado de Zé Espinguela, Saturnino Gonçalves, Euclides Roberto dos Santos, Marcelino José Claudino, Pedro Caim, Abelardo da Bolinha e Carlos Cachaça, o compositor de "As Rosas Não Falam" fundou a Estação Primeira de Mangueira.



Anos depois, José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, se apaixonou pela escola de samba ao ser levado por um amigo músico em um dos ensaios. Em pouco tempo, Jamelão conquistou o cargo de um dos principais intérpretes da Verde e Rosa.



Já Hélio Laurindo da Silva, mais conhecido como Delegado, nasceu e foi criado no Morro da Mangueira. Na escola de samba, Delegado foi consagrado o maior mestre-sala do Carnaval. Durante o período em que assumiu um dos principais postos da Verde e Rosa, ele conseguiu a nota máxima em todos os desfiles como mestre-sala.



O enredo "Angenor, José & Laurindo" é composto por Moacyr Luz, Bruno Souza, Leandro Almeida e Pedro. Vencedora de 20 títulos, a Estação Primeira de Mangueira é a segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí na sexta-feira, 22 de abril.



Na última disputa, a Verde e Rosa conquistou o sexto lugar do Grupo Especial com o enredo "A verdade vós fará livre". Em 2020, sob a liderança de Leandro Vieira, a Mangueira se propôs a trazer uma releitura da biografia de Jesus Cristo. O samba-enredo é de autoria de Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo.