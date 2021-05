Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:02 | Atualizado 19/05/2021 09:32

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin , voltou a fazer um desabafo nas redes sociais após a morte do funkeiro, aos 23 anos de idade, no último domingo . Na madrugada desta terça-feira, ela fez uma publicação, via Instagram Stories, para lamentar a precoce partida do filho e criticar as amizades dele.

"A única coisa certa nessa história é que perdi meu filho. Sempre falei: 'olha essas amizades, filho'. E hoje eu choro, só isso, sem chão. E a pergunta: 'por que, o que aconteceu?'. Só sei que você meu deixou, meu filho", escreveu Valquiria em sua rede social.



MC Kevin faleceu após cair do quinto andar de um hotel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo. O funkeiro paulista veio à cidade para se apresentar em um show sem autorização da Prefeitura no sábado. A morte segue sob investigação da polícia, que já ouviu, dentre outras testemunhas, a viúva de Kevin e as duas pessoas que estiveram com ele em seus últimos momentos de vida dentro do quarto do hotel, o amigo MC VK