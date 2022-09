Show da cantora Camila Cabello no Palco Mundo, neste sabado(10). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Show da cantora Camila Cabello no Palco Mundo, neste sabado(10).

Publicado 11/09/2022 01:22

Rio - Camilla Cabello já iniciou sua apresentação no Palco Mundo em desvantagem, na noite deste sábado (10). Uma chuva insistente, combinada com uma grande ventania, estragou a escolha de looks do público no sexto dia de Rock in Rio, que precisou ceder ao uso da capa. Nem as músicas quentes conseguiram despistar o frio.

A artista iniciou com o hit "Señorita", empolgando o público, mas não conseguiu sustentar a ponto de fazer as pessoas esquecerem da chuva que estavam enfrentando. Bem mais animada que o fãs, Camilla interagiu com planteia em português e garantiu ser "meio brasileira". "Não é porque eu estou aqui, mas os brasileiros são os melhores", disse ela. A apresentação também contou com uma cenografia interessante, e a presença de palco ficou por conta do ballet bem ensaiado.

O grande climáx que levantou o show foi a participação dos cantores brasileiros L7nnon, Biel do Furduncinho e Bianca, que após a apresentação de Jason Derulo no segundo dia de Rock in Rio, foram convidados por Camilla para subir ao Palco Mundo e cantarem o hit "Ai Preto". Com uma performance bastante sensual, a cantora cubana aproveitou para se jogar no funk, animando o público para o seu sucesso "Havana", cantado na sequência e já chegando ao fim da setlist.



Com um segundo figurino, Camilla Cabello encerrou a apresentação com "Don't go yet" e fãs não queriam que o show acabasse. "Ela se esforçou demais para mostrar o quanto ama o Brasil. Foi o melhor show da carreira dela, e foi aqui no Rock in Rio", ressaltou um fã.