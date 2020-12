Biscoito de Natal da chef Nathália Donato Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 15:25

Rio - Uma das datas mais esperadas do ano está chegando. E, este ano, ao que tudo indica, o Natal será diferente. Afinal, mesmo com as medidas de isolamento afrouxadas, o distanciamento ainda é necessário e uma medida protetiva importante. Apesar da comemoração não acontecer nos “moldes” dos anos anteriores, definitivamente a data não deve ser passada em branco, especialmente por famílias com crianças.

A psicóloga Luana Moura explica que comemorar o Natal, mesmo que apenas “com quem é de casa", é importante para que as crianças entendam que o significado da data é mais amplo que ganhar presentes. “É um momento de reunir a família, de união, amor, de trocas afetivas, de estar presente. E esse é o maior e melhor presente que podemos dar aos nossos filhos. Além de mostrar para eles que mesmo vivenciando um ano atípico, podemos nos adaptar às mudanças e desenvolvermos estratégias para continuarmos seguindo em frente”. Para Isa Vaal, psicóloga infantil e fundadora daTotoyKids, assim como os adultos, os menores também sentiram o impacto das mudanças em suas rotinas por conta da pandemia; e mesmo não comemorando com a família toda, é importante fazê-lo para trazer a sensação de um pouco de normalidade e reforçar que, ainda que 2020 tenha sido um ano atípico, o que conta é estar junto de quem amamos, reforçando valores de gratidão por tudo e todos que temos. “Eu acredito que o mais importante é manter o espírito das comemorações de Natal e Réveillon, ainda que elas aconteçam de forma diferente dos últimos anos. Mesmo a família inteira não estando presente, faça uma ceia, decore a casa, se divirta com quem estiver ali. Chamadas de vídeo para se conectar com outros familiares também podem ser interessantes, para trazer essa sensação de união, mesmo à distância. O importante é que os pequenos percebam que isso é só uma fase e que não interfere no verdadeiro valor dessas comemorações: a união e o amor da família”, pontua.



Publicidade

Para a também psicóloga Priscilla Marx Costa, idealizadora do Programa Bem Estar + Vida, grupo de suporte para mulheres e mães, embora as celebrações deste fim de ano sejam diferentes e inéditas, serão também uma oportunidade imperdível de vivenciar valores importantes, como superação e fé. Ela, inclusive, passará o próximo dia 25 apenas em família. “A programação está sendo planejada e arquitetada pelas crianças desde novembro. Na véspera do Natal, eles irão preparar biscoitos e pães de canela e, se tudo der certo, com a massa do biscoito vamos tentar fazer uma casinha de biscoito e decorar com doces para a noite de Natal. Além de cozinhar juntos, vamos aproveitar esse momento durante as refeições. Mas eles estão mesmo interessados na montagem do calendário de Advento sobre o Natal, que durará todos os dias de dezembro até o Natal. Vamos manter as comemorações simples, mas repletas de significado afetivo”, comenta.



A seguir, diferentes especialistas dão dicas de como fazer desse Natal uma experiência única, divertida, cheia de afeto para ser lembrado para sempre pelos pequenos. As dicas também funcionar como atividades para as famílias que estão celebrando cada dia do Advento:



1 - Cartão de Natal feito por crianças com papel vergê, por Tatiana Lopes, designer do estúdio criativo Tatica & Manu



Publicidade

Material: 1 folha de papel vergê verde-claro 180g A4 (pode ser cartolina, cortada nesse tamanho ou próximo disso); papel laminado verde-escuro (aquele que tem uma das faces branca); papel branco mais grossinho (para desenhar as letras de feliz natal. pode ser cartolina); tesoura de papel (preferencialmente sem ponta); cola branca; linhas de crochê, tricô ou bordado em cores claras, linhas douradas e quaisquer outros elementos decorativos que você tiver em casa; algodão; pincéis, 1 pra espalhar a cola e 1 pra pintar; tinta guache vermelha (para fazer as bolas de Natal. E se tiver de outras cores, junte para pintar as letras); glitter nas cores que você preferir (sugestões: dourado, prateado e vermelho) ; um pote com água pra limpar os pincéis; e 1 paninho pra enxugar os pincéis.

Modo de fazer: Dobre o papel vergê A4 ao meio, para que ele pareça um cartão. Pra facilitar a dobradura, você pode usar uma régua e um boleador ou a tampa de uma caneta, fazendo um traço no papel para amolecer a fibra ficar mais fácil de dobrar. Reserve. Escreva no papel branco “FELIZ NATAL”, em contorno, para depois recortar e pintar. Tem que ser em um tamanho que caiba no cartão dobrado. Com um pincel, passe cola branca sobre as letras e polvilhe com o glitter ou decore cada letra de uma forma diferente. Espere as letras secarem. Corte o papel laminado no formato de uma árvore de Natal (desenho geométrico do pinheiro), em um tamanho que caiba na capa do cartão. Cole a árvore na capa (use o pincel para espalhar melhor). Decore-a com as linhas e os elementos decorativos. Com a tinta guache, pinte bolas de Natal. Para imitar neve, use o algodão desfiado. Pode polvilhar com glitter prata pra dar um efeito. No miolo do cartão (verso da contracapa), cole o “FELIZ NATAL”. Pode ser em linha reta, ou alternado, com as letras inclinadas. Da forma como seu filhote achar divertido. Se a criança estiver aprendendo a escrever, uma ideia legal é pedir que ela escreva os nomes da família no cartão. Espere tudo secar. Lave os pincéis assim que terminar (pois a cola e a tinta endurecem com o tempo) e enxugue-os com o paninho. O legal é limpar e guardar tudo logo que acabar de decorar, assim a criança entende que organizar faz parte do processo e acaba achando divertido também. Uma ideia legal, pra quem mora em casa arborizada, é substituir o papel laminado e montar a árvore com folhas de verdade.

Publicidade

Torta na taça Divulgação



2 - Receita natalina para pais e filhos fazerem juntos. Torta na Taça de Nutella, pela Chef Confeiteira Jaque Lemos, da Delicinhas da Guria.

Ingredientes da massa: 4 ovos; 1 xícara de chocolate em pó 50%; 2 xícaras de farinha de trigo; 1 1/2 xícara de açúcar; 1 xícara de óleo; 1 xícara de água morna; 15 gr. de fermento (ou uma medida da tampinha do fermento)



Publicidade

Ingredientes brigadeiro de Nutella: 1 lata de leite condensado; 1 lata de creme de leite; 2 colheres de sopa de Nutella



Ingredientes mousse de chocolate: 200 gr de chocolate em barra meio amargo; 100 gr. de creme de leite; 300 gr de chantilly



Publicidade

Preparo da massa, do brigadeiro e mousse: Para a massa, em um bowl, misture os ovos, o chocolate e o óleo. Acrescente a farinha, o açúcar, a água e misture. Por último, coloque o fermento e misture devagar. Leve ao forno em 180º por cerca de 20 minutos (considerando que a massa está em três formas de 20 cm). Para o brigadeiro, leve ao forno e mexa até dar o ponto. Para a mousse, derreta o chocolate de 30” em 30” no microondas. Depois de derretido, acrescente o creme de leite. Vai virar uma ganache. Bata o chantilly na batedeira até dar o ponto e acrescente o chocolate e o creme de leite.

Montagem da taça: Primeiro vai a camada do bolo. Molhe essa camada com uma calda de água, açúcar, canela e cravo. Coloque o brigadeiro de Nutella, outra camada de bolo e a última é de mousse de chocolate.



Publicidade

3 - Receita de biscoito de natal que podem ser executados pela criança, em parceria com o adulto. Por Nathália Donato, professora de culinária infantil e educação alimentar (Instagram educadora.alimentar).



Ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga; 1 gema; 2 colheres de sopa de farinha de trigo comum; 1 colher de sopa de farinha de trigo integral; 2 colheres de sopa de açúcar mascavo; 1 colher de café de fermento químico; 1 pitada de canela; 1 pitada de noz moscada; 1 pitada de gengibre em pó



Publicidade

Modo de fazer: Misture todos os ingredientes com a mão até formar uma massa uniforme levemente úmida, mas que não grude na mão. Se necessário, acrescente um pouco mais de farinha para dar o ponto. Deixe descansar na geladeira por cerca de 30 minutos. Abra com ajuda de um rolo, corte nos formatos desejados e leve para assar em forno a 200 graus. O tempo varia de acordo com o forno e a grossura dos biscoitos - costuma levar de 10 a 15 minutos no forno aqui de casa. Eles saem do forno ainda macios, pois endurecem após esfriar. Decore como desejar. Vale polvilhar açúcar de confeiteiro, decorar com geleia ou até fazer um glacê misturando açúcar de confeiteiro com um pouco de laranja espremida. Essa receita rende de 4 a 5 biscoitos de tamanho médio, como os da foto.



Versão APLV:



Publicidade

Ingredientes: 2 ovos; 1/2 xícara de açúcar branco; 1/2 xícara de açúcar mascavo; 1 cs de óleo de coco; 2 cs de leite vegetal; 1 cs de fermento químico; 1 xícara e meio de farinha de trigo; 1 pitada de canela; 1 pitada de noz moscada; 1 pitada de gengibre em pó



Modo de fazer: Bata na batedeira os ovos e o açúcar até formar um creme. Acrescente a colher de óleo de coco para aromatizar e ajudar na liga e bata mais um pouco. Tire o bowl da batedeira e acrescente o leite, o fermento químico e 1 xícara de farinha de trigo para começar a dar o ponto. Acrescente também a noz moscada, a canela e o gengibre. Aí é só ir acrescentando farinha aos poucos até formar uma massa homogênea, mas que parece quebradiça. Cerca de meia xícara a mais. Polvilhe a bancada com farinha, abra a massa com ajuda do rolo e corte com ajuda de cortadores. Asse em forno a 180 graus por 15 minutos, retire da assadeira (saem ainda macios) e coloque numa grade para esfriar. Eles endurecem depois de frios. Aí é só decorar!



4 - Receita natalina que pode envolver as crianças no preparo. Gingerbred Cookies, pelo chef Henrique Nascimento.



Publicidade

Ingredientes da massa: 370gr de farinha de trigo; 100gr de açúcar; 100gr de manteiga amolecida; 150gr de melado de cana; 9gr canela em pó; 3,5gr fermento químico; 9gr de gengibre em pó; 4gr de cravo em pó; 2gr de bicarbonato de sódio; 5gr de sal; 2gr de noz moscada em pó; 1 ovo. Ingredientes para a decoração: 1 xícara de açúcar de confeiteiro; 2 colheres (sopa) de leite; Corante alimentício.

Modo de preparo: Para fazer a massa, em uma tigela grande adicione a farinha, açúcar, manteiga, melado, ovo, canela, fermento, gengibre, bicarbonato, sal e noz moscada. Misture todos os ingredientes até conseguir formar uma bolinha com a massa. Abra um plástico filme sobre a bancada e espalhe a massa, para que possa descansar, cubra com o filme e leve à geladeira por no mínimo 30 min. Esse processo é importante para a abertura da massa e evita que os biscoitos diminuam o tamanho. Pré-aqueça o forno a 180°C. Para abrir a massa pode-se colocar um pouco de farinha em uma superfície ou abrir a massa entre dois sacos plásticos, evitando que a massa absorva mais farinha de trigo, alterando suas características. Abra a massa para que fique com aproximadamente 0,3 cm de espessura. Use cortadores, com a temática de natal, para formar os biscoitos e coloque-os em formas, com 1 cm de distância um do outro. Junte o que sobrou da massa e repita o processo. Asse por 8 minutos ou até que as bordas dos biscoitos estejam douradas. Com uma espátula retire da forma e deixe esfriar totalmente. Para fazer a decoração, misture bem o açúcar de confeiteiro, o leite e o corante de sua escolha. Se quiser branco não precisa colocar corante. Coloque esta mistura em um saco de confeitar e faça a decoração como desejar. Deixe a cobertura secar completamente.



5 - Música natalina para ser cantada com as crianças. Dica da cantora Elisa Gatti, criadora do Mãe Musical.



Publicidade

Os pais podem “fazer” músicas para crianças nos mais diversos temas, inclusive Natal, usando materiais diversos, como macarrão, sacola plástica, pregadores, garrafas e muito mais. Para saber como, acesse https://www.instagram.com/maemusical/. E para o Natal, especificamente, Elisa Gatti criou uma música para ser cantada enquanto estiverem arrumando a casa com as criancas. Brinquem de piscar os olhos com os pisca-piscas, de fazer um desejo a cada enfeite na arvore e a dar um beijo a cada presente - https://www.instagram.com/p/CIMXY1jnCfv/



6 - Brincadeiras para fazer com as crianças no Natal, por Maria Angela Ortiz e Elisa Mansour, cofundadoras da Carinos, uma edtech especializada em cuidados para a primeira infância em que um dos serviços é o Zap Carinos (que fornece gratuitamente dicas de como brincar com os filhos em casa no WhatsApp).



Para bebês que tenham entre 9 meses até 1 ano e 6 meses, Expressando emoções: Junte seis fotos de família o de revistas em que já pessoas sorrindo, chorando, felizes, sérias, cansadas, entre outras. Depois cole uma em cada lado de uma caixa. Brinque de jogar a caixa com o bebê como se fosse um dado. Cada vez que uma imagem ficar para cima, fale coisas como "Olha o moço sorrindo! Vamos sorrir?"



Para crianças bem pequenas, entre 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, Brincando com a imaginação: Procure fotografias, imagens em revistas e livros de diferentes paisagens, como praia, floresta, deserto, cidades, entre outras. Caso não tenha imagem em casa, use desenhos feitos por você. Deixe expostas as imagens em um local de fácil acesso à criança como numa parede ou no chão e converse com a criança sobre elas. Depois que a criança observou as imagens, incentive-a a criar histórias sobre o que vê, por exemplo: "Olhe, a gente poderia brincar do que nesse lugar?", "Quem floresta linda, será que mora algum animal ali?"

Para crianças pequenas, entre 4 anos até 5 anos e 11 meses, Expressando Emoções: Vamos anotar em pedaços de papel expressões faciais, como: feliz, triste, animado, chateado, mostrando a língua, entre outras. Vamos ler cada papel com a criança e convidá-la a desenhar a expressão no papel. Sorteamos os papeis e cada um faz uma expressão para o outro adivinhar. Vamos perguntar para ela o que cada expressão representa.



7 - Para desapegar e ensinar as crianças sobre ajudar outras pessoas, por Rosângela Reis, Persornal Organizer.

Publicidade

Convide a criança a analisar seus brinquedos e separar por 4 categorias - para conserto, para doações, para descarte e o que realmente vai ficar. Assim, os pais já podem desenvolver nos filhos a visão da organização, empatia e doação, mas de forma lúdica. Faça questionamentos às crianças sobre o uso de cada objeto e sugira o que podem, juntos, fazer com os brinquedos. Os que não são mais utilizados ou que estão fora da faixa etária da criança podem ir para a doação. Os que estão quebrados ou com peças faltando, devem ir para o lixo reciclável ou para o conserto. E os que decidirem que ficam devem ser higienizados e organizados. Mas tudo com o consentimento da criança. E uma dica mais: envolva os filhos e incentive a doação de brinquedos, mesmo que seja novo. Se a criança escolher doar mesmo sendo novo, deixe doar.

Árvore com bichinho Divulgação



8 - Arrumação de árvore de Natal temática, por Helô Heloilda, personagem da atriz Lara Cardoso.



Publicidade

Ao montar a árvore com as crianças, use a criatividade. Além dos enfeites tradicionais, invista em objetos importantes para os pequenos, como ursinhos de pelúcia que fazem parte do acervo da garotada. Aposte também em pinhas, que podem ser encontradas na Natureza. Fitas coloridas também podem ser usadas para fazer laços e enfeitar a árvore. Outra ideia é deixar as crianças fazerem cartões de Natal e usá-los para colocar na árvore também – inclusive, podem escrever mensagens para os familiares que esse ano não passarão a data juntos. E mais: na hora da montagem da árvore, que tal criar uma lembrança afetiva fazendo um mini teatro com cada enfeite sugerido pelas crianças?



9 - Enfeite de porta para quarto das crianças e feito por elas, por Lourdes Correia, produtora de eventos.

Pegue 3 ou 4 fitas de cetim com motivos natalinos (com cores que representam essa época: vermelho, verde e dourado ) com medidas diferentes para alternar a altura - de 1m a 1,5m para ficar ultrapassando os dois lados da porta. Cole em cada ponta um adereço natalino, como Papai Noel, sinos, henas, bichinhos vestidos de Papai Noel etc. Depois, cole essas fitas na porta do quarto com fita dupla face na medida desejada.



10 - Brinquedo para as crianças fazerem em casa, a Corrida de Cobras, por Warley Santana, humorista e ventríloquo.



Publicidade

Material: uma folha colorida, uma régua, canetinha e tesoura sem ponta.

Modo de fazer: Na folha colorida e com a régua, marque 20 cm de comprimento e 3 cm de largura. Usando a régua, corte as marcações. Dobre uma vez no meio, e abra. Depois, abra, e pegue uma metade, e dobre no meio, e depois dobre mais uma vez. Faça a mesma coisa com a outra metade. Após os dois lados estarem dobrados, no final você dobra tudo e vai ficar um quadrado. Com uma tesoura, corte as pontas para deixar arredondada. Abra depois e faça uma carinha na cobra. Com o rosto da cobra feito, pegue mais uma folha e enrole ela toda para usar como um assopro para sua cobrinha. Depois de terminar, você pode fazer outras cobrinhas e fazer uma corrida de cobras.

Em tempo: “As vivências da infância são de importância inestimável para constituição psíquica de um ser humano. Quando a gente entende isso, passamos a validar mais cada episódio, cada oportunidade, cada situação da criança. É importante pra ela não só o Natal, como outras festividades. Que ela tenha essa alegria de compartilhar com os outros momentos únicos, que cresça com a mentalidade de que sempre haverá algo para ser comemorado e que a família sempre será seu porto seguro. Com essa sensação, a criança terá um desenvolvimento melhor do seu interior, de sua autoestima, da sensação de ser cuidada, de se sentir segura e de pertencimento a um lar”, conclui a psicóloga Katree Zuanazzi.