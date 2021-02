Ana Maria Braga Reprodução

Por Isabelle Rosa

Publicado 07/02/2021 07:00

Rio - Ana Maria Braga é a prova de que dá pra ousar no visual mesmo na terceira idade. Aos 71 anos, a apresentadora já adotou vários tipos de cabelos, e, nos últimos meses, já apareceu de dreads e ultimamente tem exibido suas madeixas cor de rosa.



A hairstylist Daniele Lara, do Daniele Lara Studio Vip, conta que não é preciso ter medo para usar cores no cabelo e que não tem idade certa para usar. “Os tons 'fantasias' têm muito mais a ver com estilo que com idade. Se a pessoa se sente bem, isso é o que está valendo!", comenta a profissional.

Segundo a cabeleireira, homens e mulheres têm perdido o medo de ousar as cores no cabelo. “Os tons pastéis estão super em alta! Azul, lilás, rosa, verde... tem para todos os gostos. Também – claro – tem a galera que prefere as cores mais metálicas, e com o desbotamento gradual da cor, pode experimentar tanto o tom gritante quanto o bem clarinho. São várias nuances: do rosa pastel ao pink metalizado, agradando todas as mulheres que são apaixonadas por cabelos coloridos. Basta encontrar qual a nuance ideal para seu tom de pele e valorizar ainda mais a sua nova versão, explica.

Daniele comenta que o rosa, da Ana Maria Braga, por exemplo, é apenas o pigmento. Quem tem cabelo claro ou loiro é mais fácil de a cor “pegar”. Com os cabelos escuros, é necessário o processo de descoloração. “Para o cabelo não ficar com um aspecto de 'palha' que é muito comum de a gente ouvir, principalmente os escuros que passam por descoloração, a hidratação é obrigatória no calendário pelo menos uma vez na semana. Isso vai evitar que ele quebre ou que fique muito ressecado. Uma questão com essas cores também, é que elas desbotam bem mais rápido, então retocar a coloração a cada 15 dias é importante para a manutenção da cor.”



A profissional fala que apesar dos cuidados da manutenção da cor periodicamente, no dia a dia é fácil manter o cabelo tingido. "Os cuidados são os mesmos que de um cabelo de cores mais comuns, usar produtos específicos para cabelo tingido: evitar água quente, prancha e secador sem uso de protetor térmico, pois eles ajudam no desbotamento da cor.”