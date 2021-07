Arthur Reprodução/divulgação/Globo

Por iG

Publicado 28/03/2021 07:00

São Paulo - Queridinho das famosas, o preenchimento labial já conquistou o coração de inúmeras celebridades, das irmãs do clã Kardashian-Jenner, às brasileiras Luísa Sonza, Anitta, Boca Rosa e a cantora Pocah, do BBB21.

Segundo a cirurgiã dentista e especialista em ortodontia e harmonização orofacial Kamila Godoy, além de dar volume aos lábios, o preenchimento labial também serve para melhorar o contorno ou corrigir imperfeições decorrentes do processo de envelhecimento. Por esse motivo ele se tornou um dos procedimentos estéticos mais populares no mundo.

Publicidade

Ela explica que, em geral, o procedimento é feito com ácido hialurônico, substância presente no nosso organismo que preenche o espaço entre as células da pele, deixando-a firme e lisa. "Além disso, a pele fica mais hidratada, já que o ácido também tem essa função no local aplicado", diz. A seguir a especialista esclarece alguns mitos e verdades sobre preenchimento labial. Confira.

Todo mundo nota o preenchimento labial

Mito. O resultado tem relação com a técnica de aplicação do profissional, com o tipo do produto e com a vontade do paciente. "A naturalidade é o que mais buscamos na harmonização dos lábios", diz.

O preenchimento labial é irreversível

Publicidade

Mito. O ácido hialurônico é reabsorvido naturalmente pelo organismo, dentro de um determinado período. Caso a pessoa não goste do resultado é possível reverter o procedimento através da aplicação de uma enzima que inativa o ácido hialurônico.

Você viu?

O resultado é imediato

Verdade. Assim que é feita a aplicação, já é possível notar o aumento do volume dos lábios. Nos primeiros dias, ainda há um pouco de inchaço, mas logo a substância “se acomoda”.

O preenchimento labial pode gerar hematomas

Publicidade

Verdade. A aplicação pode ocasionar equimose e inflamação no local da injeção, mas os efeitos são passageiros e controláveis. Por isso é muito importante fazer acompanhamento profissional após a realização do preenchimento labial.

O preenchimento labial pode ser feito em qualquer pessoa

Mito. Há casos em que o procedimento não é recomendado, como em mulheres grávidas ou que estejam amamentando. “Pessoas que possuem algum tipo de doença crônica ou alguma inflamação/infecção nos lábios, como, por exemplo, herpes, devem evitar o procedimento”, diz Godoy.

Toxina botulínica é a mesma coisa que preenchimento labial

Publicidade

Mito. A toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, é produzida pela bactéria Clostridium botulinum que, aplicada no músculo, resulta no relaxamento do local. Tem como finalidade diminuir rugas dinâmicas e marcas de expressão. Entretanto, ele não é utilizado para o preenchimento labial.

O preenchimento labial também corrige assimetria dos lábios

Verdade. O procedimento não serve apenas para aumentar os lábios, mas também para corrigir assimetrias dos lábios e promover contornos mais definidos, trazendo uma melhor harmonia para a face.

O preenchimento labial dói

Publicidade

Mito. O próprio ácido hialurônico tem apresentações que já possuem anestésico em sua composição. Além disso, se o paciente e o dentista concordarem, é possível aplicar anestesia local.

O preenchimento labial dura a vida inteira

Mito. A durabilidade média do efeito do procedimento é de 18 meses. “Após esse período, é importante fazer uma avaliação e reaplicar o ácido hialurônico, para prolongar os efeitos”, diz.