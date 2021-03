Endometriose: boa alimentação e uso de vitaminas anti-inflamatórias ajudam no combate à doença, diz médica Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:15 | Atualizado 30/03/2021 13:17

Rio - Março é o mês dedicado ao alerta e conscientização das mulheres para que não haja atraso no diagnóstico e nos cuidados da endometriose, doença que acomete cerca de sete milhões de brasileiras, segundo informa a Associação Brasileira de Endometriose. Trata-se de doença inflamatória que acontece quando o tecido que reveste o interior do útero, o endométrio, está presente fora da sua localização. Muitas mulheres não têm sintomas, enquanto outras podem apresentar dor pélvica, dor durante a relação sexual, dificuldade para engravidar e comprometimento de diversos órgãos.

O problema atinge uma em cada 10 mulheres no período reprodutivo, com maior incidência de 25 a 35 anos. Aproximadamente metade das mulheres com endometriose possui dificuldade para engravidar. Na opinião da ginecologista e especialista em reprodução humana Andrea Moraes, o diagnóstico precoce é fundamental, mas outros cuidados devem ser tomados.

"Medidas preventivas não garantem que o problema não apareça, mas podem trazer benefícios. Sabemos que a falta de atividade física, o estresse, a privação de sono e a má alimentação contribuem para o desenvolvimento da endometriose. Para mulheres com diagnóstico de endometriose, cuidar do funcionamento do intestino é fundamental, porque muitas delas apresentam prisão de ventre e gases, o que aumenta a percepção de dor".

Por ser uma doença inflamatória, consumir mais alimentos ou vitaminas anti-inflamatórias e antioxidantes, como Ômega 3, são aliados no controle da doença. Os principais alimentos indicados são a ingestão de frutas vermelhas, frutas cítricas, semente de abóbora, verduras, castanhas e amêndoas sem sal, chá de camomila e peixes, como atum, sardinha e salmão. Por outro lado, os vilões são pães e bolos à base de farinha, frituras e alimentos processados ou à base de refinados.

A terapia para a endometriose deve ser feita de acordo com a orientação da ginecologista e vai depender dos sintomas e se há infertilidade associada. Pode ser feito com hormônios para bloquear o ciclo menstrual, analgésicos para dor ou cirurgia. De acordo com a Dra. Andrea Moraes, as mulheres que desejam realizar o sonho da maternidade podem recorrer às técnicas de reprodução assistida.

“O tratamento da infertilidade associado à endometriose vai depender dos sintomas da paciente, idade, história clínica, podendo ser cirúrgico ou através das técnicas de reprodução assistida, ou ainda os dois combinados. Os tratamentos clínico e cirúrgico evoluíram muito e a reprodução assistida vem possibilitando aumento nas chances de engravidar", concluiu.

Cólicas fortes mensais podem ser sintomas da endometriose, assim como infecções urinárias e dores durante o ato sexual frequentes. Fique atenta aos sinais e procure um médico.