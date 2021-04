Bruma Facial Fenzza - A partir de R$ 14,90 Divulgação

Rio - Desde o início da pandemia, quando o mundo foi obrigado a passar mais tempo em casa, parte significativa da população despertou interesse em criar uma rotina de cuidados com a pele, o famoso “skin care”. E nos últimos meses, um produto tem se destacado como queridinho entre as celebridades, maquiadores e até dermatologistas: a bruma facial. E se você ainda não sabe o que é, respondemos algumas dúvidas sobre o cosmético do momento.

Para que serve a bruma facial?



A bruma facial é um líquido que, quando borrifado, forma uma camada que recobre o rosto. Depois de aplicado, seus ativos especiais são capazes de revitalizar, hidratar e refrescar a pele, além de criar uma película protetora contra a poluição. Fora os benefícios imediatos, a bruma facial também protege a pele contra a luz azul, emitida principalmente por aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e computadores e que é responsável por aumentar a produção de radicais livres e diminuir a produção de colágeno, favorecendo o envelhecimento precoce.



Como a bruma deve ser aplicada?



O produto pode ser aplicado diretamente sobre a pele a uma distância de 30 cm, sempre com os olhos fechados. Ela pode ser usada em todo o rosto e não é necessário enxaguar após o uso. Além do ritual tradicional, outra forma de usar a bruma é aplicando antes ou depois da make para garantir um visual mais suave e hidratado.



A bruma pode ser usada em qualquer tipo de pele?



As borrifadas estão liberadas para todos os tipos de pele. Por ter um aspecto bem levinho, as brumas são perfeitas para hidratar peles com quadros de oleosidade excessiva, amenizar o efeito repuxado de peles secas e manter o equilíbrio de peles mistas, atendendo todas as necessidades.



Com que frequência a bruma deve ser usada?



As brumas podem ser aplicadas quantas vezes for necessário, intensificando seus benefícios, hidratando e protegendo a derme ao longo do dia.



> Seleção de brumas faciais que ‘cabem no bolso’:



Bruma Facial Fenzza - A partir de R$ 14,90

Bruma Facial Ricca - A partir de R$ 19,90

Bruma Facial Ruby Rose - A partir de R$ 19,90

Bruma Facil Dalla Makeup - A partir de R$ 19,90

Bruma Facial Zanphy - A partir de R$ 21,90