Thamiriz Venâncio, Mel Britto, Larissa Honaiser e Mylla Ribeiro aderem as tendências do verão - Leo Cordeiro/ Divulgação

Publicado 06/02/2022 05:00

Rio - O verão é a estação mais quente e colorida do ano. É que com as altas temperaturas, e para dar aquela valorizada no bronzeado, os tons mais fortes entram em cena. Os destaques vão para o laranja, verde, rosa e amarelo. As estampas também chamam a atenção. Neste ano, a dica é apostar em referências bem tropicais como: mar, florestas, flores e folhas. Por fim, é só combinar as tendências com peças confortáveis, fresquinhas e cheias de estilo.

“Sem dúvidas as estampas tropicais são a cara do verão, do nosso país. Mas quem se destaca com tudo neste verão são as estampas de folhas e flores. Elas traduzem alegria, leveza e representam as nossas belezas naturais. Combina com todo tipo de mulher, da mais jovens as mais maduras. Já é uma febre neste verão”, avalia a produtora de moda Heloiza Marchandt. "Assim sendo, tanto o floral liberty (flores miudinhas e mais delicada), quanto os maxi florais que vimos na primavera seguirão firmes e fortes nesta estação", afirma.

A profissional reforça que tem peças para todos os estilos. “É um verão descomplicado, vibrante, cheio de personalidade. Vestidos, conjuntos, saias, calças, existem diversas peças para compor um look bacana para qualquer ocasião do dia ou da noite”, comenta.

Em ensaio exclusivo ao Dia, Thamiriz Venâncio, Mel Britto, Larissa Honaiser e Mylla Ribeiro posam com looks que são a cara desta estação. “Eu acho que a moda é aquilo que faz você se sentir bem. A roupa que você veste fala muito sobre você. Gosto de impactar e levar alegria onde chego. Eu amo cores vibrantes, traz mais alegria para o meu dia-a-dia. Coloco um salto alto e me sinto poderosa.”, revela Mylla Ribeiro.

Já a bacharel em Direito e estudante de psicologia Mel Britto optou uma produção com estampa de folhagens coloridas e uma sandália rasteirinha. “Para quem ama colocar mais cor e alegria no look, as estampas bem coloridas são ótimas opções. Eu amo brincar com as estampas coloridas, acredito que ela rejuvenesce as mulheres maduras. Sempre falo brincando: -Estampe-se! Verão é cor, eu acho que quanto mais misturar cores que se falam, melhor fica! Já tivemos anos difíceis demais com a pandemia, precisamos usar as cores para mudar a atmosfera, trazer alegria e esperança.”

O vestido é um item coringa no guarda roupa no verão. Ainda mais quando é cheio de cores. “Adoro este estilo. No verão busco sempre usar looks confortáveis, soltinhos e com cores alegres que combinam comigo.”, revela a blogueira Thamiriz Venâncio. A cantora e rainha de bateria da Tradição, Larissa Honaiser apostou em uma produção que mistura uma saia estampada com um cropped colorido. “Eu acho que esta mistura de combinações ajuda a valorizar ainda mais o corpo. Jogo um salto bloquinho, me sinto confortável e confiante, pronta para o show”, diverte-se.



Agradecimentos: Syndicate (@gruposyndicate), Bazar das Marcas (@bazardasmarcasoficial) e Agatha (@lojasagatha).