Publicado 20/02/2022 00:00

Muito tem se falado sobre o aumento da fuga de público das TVs — abertas e pagas — para as tantas plataformas de streaming. Mas quem acompanha os serviços de audiência sabe que os canais ainda estão longe de serem ameaçados. Porém, não se pode negar esta nova realidade ou concorrência. Disney, Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Max, entre outras, estão aí dispostas a mostrar serviço. E, consequentemente, já atraem uma fatia considerável. Muita gente costuma afirmar que, hoje, só acompanha streaming por causa da variedade de filmes, séries, documentários, programas e realities shows. Uma audiência que deve aumentar ainda mais este ano, em função das apostas em entretenimento e dramaturgia. Portanto, para a televisão convencional em especial e também as por assinatura, não há outro caminho que não seja o de realizar grandes investimentos. É necessário este esforço para continuar assegurando a liderança. Nossa TV paga, é verdade, respira por aparelhos, mas a aberta (pelo menos as principais) tem como característica importante jogar sempre no ataque. Ainda assim, existe a necessidade de se reforçar e não baixar a guarda, principalmente nesse momento em que o "inimigo" do digital começa a se popularizar. Quem facilitar o jogo agora, certamente, vai correr o risco de ver o público montar sua própria programação no streaming.

Olha só

Ingrid Conte - Reprodução Instagram

Ingrid Conte Reprodução Instagram

Esforços

Ainda sobre grandes investimentos e TV aberta, é preciso elogiar os esforços de canais como Globo e Record, e até a Band no segmento esportivo. Percebe-se o interesse desses veículos em mexer com os telespectadores e o mercado.



Os produtos

A Record, por exemplo, está gravando simultaneamente duas grandes produções de dramaturgia para lançamento na programação deste semestre. “Reis” entrará no ar muito em breve, seguida de “Todas as Garotas em Mim”. “Power Couple”, “Ilha” com a Sabrina e “A Fazenda” também estão a caminho.



Plim plim

A Globo, por sua vez, terá no remake de “Pantanal” o seu principal investimento da temporada – estreia em 28 de março. E muito bem acompanhado de novos programas, séries e realities shows. Como se não bastasse, tem ainda a exclusividade de uma Copa do Mundo. Não é pouca coisa!

(Dira Paes como Filó, em “Pantanal”/ Divulgação)



Desfecho

Três finais diferentes foram pensados para cada um dos protagonistas de “Um Lugar ao Sol”. Para Andréia Horta, a Lara, o que ganha mais força é terminar sozinha a história. Os demais envolvem Cauã Reymond e Juan Paiva. Como já está tudo gravado, só resta aguardar pelo desfecho de todos os personagens.



Olha só

A atriz Ingrid Conte, com passagens por “Genesis”(Record) e “Dom”(Prime Video), também vai integrar o elenco de “Reis”. Detalhe: ela será a Narradora na história. Só não foi revelado ainda se o trabalho seguirá os mesmos moldes do de Flávio Galvão (voz de Deus, em “Genesis”), ou de Úrsula Corberó em “La Casa de Papel”, atuando também na série.

(Instagram)



Desapegue

Estão correndo soltas em São Paulo as gravações de “Desapegue Se For Capaz”, programa da Sabrina Sato que estreia em abril no GNT. A apresentadora terá o apoio de Micaela Góes e Gabriela de Matos na condução, atuando como especialistas em organização.



Realização

“Desapegue Se For Capaz” está sob os cuidados da produtora Formata, da empresária Daniela Busoli e terá direção de Karina Di Cunto. A empresa também possui uma parceria com a Record em “Todas as Garotas em Mim”.



Encontro

Jayme Monjardim, diretor do original de “Pantanal” na extinta TV Manchete, trocou figurinhas com Rogério Gomes, o Papinha, responsável pelo remake na Globo. Monjardim não tem dúvidas de que vem por aí um grande sucesso de audiência.



Trilha sonora

A Globo pretende usar a mesma música do original de “Pantanal” no seu remake, mas o nome do cantor ainda é mantido em segredo. A trilha da novela terá apenas canções brasileiras, movimentando nomes como Almir Sater e Renato Teixeira.



Novo trabalho

Entre hoje e amanhã, Otaviano Costa gravará o primeiro valendo do programa “Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem”. Importante: já tem uma cota comercial vendida. Estreia marcada para o dia 7 de maio.



Influenciadores

O “Hora do Faro”(Record), neste domingo, traz uma entrevista de Rodrigo Faro com Virginia Fonseca e outros influenciadores digitais na Casa de Gravação do grupo Talismã. Virginia, mulher do cantor Zé Felipe, é uma das personalidades mais populares da internet.

(Crédito Antonio Chahestian/ Record TV)



Não para

O ator Raul Franco, após ter participado de “Um lugar ao sol” como o porteiro Josival, também vai aparecer no remake de “Pantanal”. E não para por aí: também fechou para a série “Todas as Garotas em Mim”, da Record, para viver um mercador.

baterebate

Floresta/Sony e HBO Max estão fechando os últimos detalhes para disparar as gravações da telessérie 'Dona Beija'.

Catarina Saibro, atriz da série 'Amor dos Outros', pelo Canal Cine Brasil TV, fechou participação no reality 'Amor à Queima Roupa'. No ar, dia 1º de março, às 21h30, no Fashion TV Brasil.

'Barbearia do Pão' é a novidade do Gloobinho a partir do dia 28, às 18h. A animação, além de muita diversão, mostra a importância de conviver com as diferenças e como lidar com adversidades em uma comunidade.

Renato Góes, após 'Pantanal', deve integrar o elenco de 'Mar do Sertão'. O "deve" é porque o elenco passa por mudanças.

'Carinha de Anjo', produção do SBT, "alugou" o Top Dez da Netflix.

Juliette e Gil do Vigor (BBB 21) são os ex-participantes da edição, que mais ocupam espaço na mídia. Ela, em campanhas, ele, nos programas da Globo.

C'est fini

A produtora Cine Group fará a próxima temporada do programa 'Que Marravilha!', no GNT. Desta vez, Claude Troigros vai prepara receitas de família com sua filha, Carola, que é confeiteira. Eles vão cozinhar e contar histórias sobre família, culinária, viagens, entre outros temas. Batista, assistente dele, também vai participar. A previsão de estreia é para março.