Jade Picon usa touca de cetim no BBB 22Reprodução da TV Globo

Publicado 20/02/2022 05:00

Rio - Quem está ligadinho no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, já deve ter notado que algumas participantes não tiram a touca de cetim da cabeça. É o caso de Brunna Gonçalves e Jade Picon que aparecem usando o acessório, principalmente, na hora de dormir. O motivo é simples: ele ajuda a proteger os fios, evitando possíveis danos durante as horas de sono, como atritos, por exemplo.

"O uso da toca de cetim foi difundido inicialmente para definição dos cachos o que muitos não sabem é que tem uma explicação para a suavidade do tecido e a hidratação natural do cabelo, sendo assim é recomendada para todos os tipos de cabelos. A explicação está no atrito, por ser um tecido leve a toca protege o fio de outras superfícies, como o travesseiro, a hidratação natural do cabelo permanece, o que causa menos danos aos fios. Trazendo a redução do frizz e das pontas duplas. Além disso, esse acessório é grande aliado da moldagem do cabelo, uma vez que mantém a forma das mechas após a finalização", explica a cabeleireira Gue Oliveira.

O acessório, inclusive, pode ser usado por pessoas com diferentes texturas e tipos de cabelo. "Claro! O uso da touca de cetim é livre e recomendado para todos os tipos de cabelo, mas confesso que os benefícios serão mais perceptíveis nos cabelos mais finos, que possuem a tendência de dar mais problema, seja por ressecamento, por falta de definição ou por estar quimicamente danificado, o lado bom também é mais notável pelas crespas, cacheadas e onduladas", destaca a tricologista Lidi Bastos.



A profissional ainda ensina a forma correta de usar a touca de cetim. "Para as mulheres com cabelos mais longos podem optar por fazer um coque soltinho e colocar a touca ou você pode enrolar o cabelo segurá-lo e por a touca. O lado brilhante da touca de cetim vai ser o que sempre vai ficar para dentro. Não há uma contraindicação, somente o cuidado para usar com o cabelo já seco e não úmido, pode continuar e começar a usar diariamente, não há indícios que a touca causa malefícios aos fios", alerta Lidi.

Também é importante usar o tamanho correto do acessório. "Isso depende da circunferência de cada cabeça. O tamanho M da touca é indicada para cabelo lisos e ondulados, já a G é indicada para cabelos mais volumosos e cheios, como o crespo. Se ela for muito pequena, pode embaraçar quem é crespa, também pode acabar danificando, dando o efeito contrário da proposta do produto, uma touca pequena irá provocar uma atrito nos fios por não possuir um espaço suficiente que o deixe solto", ensina a tricologista.