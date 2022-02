Lore Improta - Divulgação/Leo Fagherazzi

Publicado 27/02/2022 08:00

Rio - Lore Improta não deixará o Carnaval 2022 passar em branco e revela que já tem planos para cair na folia. Dois anos após desfilar com a escola de samba Unidos do Viradouro, de Niterói, a dançarina de 28 anos se prepara para voltar à Sapucaí, em abril, com a agremiação que conquistou o título do último desfile, no Grupo Especial, após 23 anos de jejum. Em entrevista ao DIA, a esposa de Léo Santana relembra a experiência de presenciar este momento marcante da história da vermelho e branco.

"Cada segundo vivido ali foi repleto de emoção e aprendizado. O samba-enredo escolhido naquele ano homenageou as Ganhadeiras de Itapuã, um grupo cultural extremamente importante para a história da minha Bahia, então você consegue imaginar o quanto isso foi significativo para mim. A Viradouro me acolheu de uma forma tão linda e, quando nós ganhamos, eu fiz questão de ir para a quadra comemorar junto com eles. Fiquei até arrepiada com a energia do pessoal com a vitória! Foi tudo muito emocionante e inesquecível!", relata a bailarina.

A musa da agremiação ainda rasga elogios para toda a equipe que participou da montagem do desfile campeão. "Eu vi todo mundo ali dando o seu sangue e suor nas preparações e nos ensaios para que isso acontecesse. Foi graças ao envolvimento de todos que o resultado final foi impecável. Eu me sinto muito feliz em ver que fui acolhida por uma comunidade maravilhosa e que trabalhou duro para que esse tão aguardado momento chegasse."

O ano de 2022 marca o retorno do Carnaval à Marquês de Sapucaí, com os desfiles adiados para o feriado de Tiradentes, em abril. Lore Improta já confirmou sua participação na apresentação do enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. A Viradouro buscará o bicampeonato relembrando a folia carioca no ano de 1919, marcada pelo fim da pandemia da gripe espanhola.

Para a dançarina, o Carnaval após a pandemia da covid-19, declarada em março de 2020, também terá um gostinho especial. "Quando finalmente nos livrarmos desse perigo, acredito que a folia será, de certa forma, ainda mais calorosa e cheia de vida. A pandemia, com certeza, deixará muitas marcas na sociedade, mas acredito que vamos estar aliviados por podermos estar novamente ali, nos divertindo em meio à multidão, como fazíamos antes de tudo isso acontecer", prevê.

A artista ainda lamenta o cancelamento dos blocos de rua nas grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, sua cidade natal, como medida para evitar o aumento de casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron. "Eu amo o Carnaval de rua, é algo que vive na minha essência, então não dá para deixar de sentir aquele apertozinho no coração, né?"

Enquanto não é possível celebrar o período carnavalesco da forma como gostaria, Lore se dedicará aos ensaios técnicos do desfile, que devem ter início em março, após serem finalizadas as reformas no Sambódromo. "Os desfiles e ensaios seguirão todos os protocolos de segurança exigidos, e eu estou muito feliz em estar, mais uma vez, ao lado dessa comunidade que eu amo tanto. Os preparativos estão a todo vapor e com certeza vamos atrás da vitória novamente!"

Casamento e maternidade

Desde a última vez em que levou seu samba no pé para a Sapucaí, algumas das principais mudanças na vida de Lore Improta aconteceram em sua vida pessoal. Em fevereiro de 2021, a bailarina selou sua união com o cantor Léo Santana após quatro anos de um relacionamento marcado por idas e vindas. Sete meses depois, no dia 26 de setembro, o casal anunciou o nascimento de sua primeira filha, a pequena Liz.

"A chegada dela causou uma mudança positiva [na relação entre os dois]. Estamos muito felizes, conversamos muito sobre ela e como ela está linda. Tenho conseguido me adaptar a essa nova rotina tanto para dar atenção a ele como marido, quanto para a minha rotina de mãe como de mulher. Temos nos conectado mais nessa nova fase", conta a influenciadora.

Em seu Instagram, onde acumula mais de 12 milhões de seguidores, a artista foi sincera ao revelar que enfrentou problemas emocionais após o nascimento de Liz e explica o que houve. "Sofri muita melancolia pós parto, porque caí na real que minha vida nunca mais seria como antes. Eu estava muito exausta mentalmente, junto com a bomba de hormônios que nosso corpo passa. Superei esse momento quando percebi que eu ia conseguir voltar a trabalhar e ter minha rotina. Não como antes, mas eu conseguiria dançar e fazer minhas coisas tranquilamente".

Após vencer as dificuldades que enfrentou, Lore revela que o casal ainda pretende ter mais filhos: a bailarina quer mais um bebê e Léo já pensa em mais duas crianças. "Vamos conversando para ver o que vai dar", brinca. Enquanto isso, os artistas focam na criação de Liz e a loura celebra o momento que vive: "A gente vai entendendo a rotina do neném e vai adaptando a nossa, então as coisas fluem melhor. Meu 'babyblue' já passou, graças a Deus, estou bem feliz com meu trabalho, com a minha família e comigo mesma. Estou vivendo uma fase maravilhosa", declara.

Josué Santos é estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.