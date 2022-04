Shayene Cesário fará um detox após o Carnaval - Leo Cordeiro/ Divulgação

Shayene Cesário fará um detox após o CarnavalLeo Cordeiro/ Divulgação

Publicado 24/04/2022 05:00

Rio - Após os exageros com comilanças e bebidas alcoólicas na Páscoa e no Carnaval, o chá verde com canela, gengibre e cardamomo é uma ótima opção para limpar o organismo e auxiliar na perda dos quilinhos extras. Outra dica é aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras na alimentação.

fotogaleria

"Depois dos excessos de comidas e álcool a melhor dica é começar desintoxicando nosso organismo, já que essas toxinas acumuladas aceleram o processo de envelhecimento, causam inchaço e dificuldade de emagrecimento. Faça um dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes, carboidrato de baixo índice glicêmico, beba bastante água, água saborizada, chás, aumente a ingestão de frutas, legumes, verduras, grãos integrais", ensina a nutricionista Renata Branco.

Segundo a profissional, o chá verde com canela, gengibre e cardamomo é um bom aliado na hora de fazer o detox. "Uma boa dica é tomar esse chá duas vezes ao dia durante um mês. Ele é rico em cafeína, fitoquímicos, vitaminas e minerais que aceleram o metabolismo. Além disso, ele combate a retenção de líquidos, saúde do coração, ajuda baixar o colesterol, melhora imunidade. Ele ainda rico em theanina, que tem efeito tranquilizante afastando os sintomas de depressão", destaca.

Musa da Portela, Shayene Cesário confessa que meteu o pé na jaca após desfilar no sábado, na Marquês de Sapucaí. Mas amanhã ela já vai correr atrás do prejuízo. "A gente fica numa preparação pesada para o desfile. Aí chega no Carnaval, eu, literalmente, enfio o pé na jaca (risos). Saio totalmente da dieta e por isso na segunda-feira o detox é sagrado. É uma tradição pós-festa", comenta a beldade.

A nutricionista Renata Branco ensina a receitinha do chá verde com canela, gengibre e cardamomo. Confira!





Ingredientes:

- 2 colheres de sopa de chá verde

- 1 colher de sopa da mistura de canela em pau, cardamomo e gengibre desidratado



- 2 limões cortados em rodelas.



Modo de fazer:

Ferva um litro de água. Acrescente os ingredientes na água fervida e deixe em infusão por 10 minutos junto com as rodelas de limão. Em seguida, retire a erva. Após isso, está pronto para beber.