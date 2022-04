Publicado 24/04/2022 00:00

Otaviano Costa vai encarar uma maratona por programas do SBT para promover o reality show gastronômico 'Cozinhe se Puder - Mestres da Sabotagem', agora sob seu comando, que volta ao ar no próximo dia 7, às 22h30.

Com estratégia já definida, ele surgirá em programas gravados e ao vivo para falar sobre sua volta à televisão e a expectativa em torno deste projeto, agora reformulado.

Otaviano passará por atrações como 'Domingo Legal', 'A Praça é Nossa', 'Eliana', 'The Noite com Danilo Gentili', 'Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel', entre outros.

No total, o marido de Flávia Alessandra estará à frente de 13 episódios já inteiramente gravados e prontos para exibição nas noites de sábado. O Discovery Networks é parceiro nesta empreitada. 'Cozinhe se puder' é uma competição gastronômica e já teve 15 temporadas produzidas nos Estados Unidos, sendo que sete já foram exibidas no Brasil.

A cada programa quatro cozinheiros disputam um prêmio de até R$ 25 mil. Os competidores batalham em três provas eliminatórias e só um deles sai de lá com o dinheiro no bolso. Aliás, com o que sobrar dele. Durante a competição, acontecem diversos leilões de produtos e ingredientes bem inusitados e quem der o maior lance vai poder sabotar um concorrente.

Ao fim de cada prova, o chef Giuseppe Gerundino faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No próximo dia 5, o SBT faz a coletiva de imprensa do programa.

Cinema

A Paris Filmes marcou para 2 de junho a estreia de '45 do Segundo Tempo' nos cinemas. O elenco reúne Tony Ramos, Cássio Gabus Mendes, Ary França, Denise Fraga, Filipe Bragança e Louise Cardoso. Na trama, a história de Pedro Baresi (Tony), um palmeirense roxo e dono da tradicional cantina italiana Baresi. Ele ama futebol, culinária italiana e sua vira-lata Calabresa, mas as dificuldades financeiras e a falta de esperança o fazem refletir sobre sua própria existência.

Na mira

Dalton Vigh, o Otto em 'Poliana Moça', ainda terá uma longa jornada nas gravações, porque as produções do SBT já têm como característica o trabalho a perder de vista. Porém o ator, que é fluente em inglês, inclusive já deu até aulas, vem sendo muito sondado para produções em língua estrangeira. Por enquanto, a prioridade é a novela.

Reforço

O programa “Santa Receita”, exibido nas tardes da TV Aparecida, a partir de 2 de maio, passará a contar com a participação do chef Leonardo Roncon, ao lado da apresentadora Abiane Souza.



Ele conduzirá os quadros: “Truque do Chef" e o “Mini Curso” de culinária.

Exposição

A partir do dia 27, às 22h30, Marcos Mion passa a comandar o reality diário 'Túnel do Amor' no Multishow, aumentando assim sua exposição no vídeo. Ele já pilota o 'Caldeirão' nos sábados da Globo.

Formato

'Túnel do Amor' reúne dez duplas de amigos, que serão divididas em duas casas, com o objetivo de escolher, cada um para seu respectivo parceiro, o crush ideal para um date. O programa também vai estar disponível para assinantes do Globoplay.

Chamadas no ar

Na Rede TV!, estão no ar as chamadas do “Operação Cupido”, mas ainda destacando a fase de inscrições para os interessados. Se realmente sair, será comandado por Luciana Gimenez.

Hora de acordar

Já sobre as críticas em relação ao “Superpop”, que o programa atravessa uma fase de abandono, pessoas próximas à apresentadora concordam: a Rede TV! precisa acordar. Afinal, trata-se de uma marca importante e com história na casa. Mas tudo também passa pelo interesse da própria Luciana em mudar esse estado de coisas.

Inesquecível

Acompanhando Osmar Prado como Velho do Rio, em 'Pantanal', para aqueles que conferiram o original da Manchete, fica impossível não recordar um dos melhores trabalhos do saudoso Cláudio Marzo na trama - ele viveu três. O final arrancou lágrimas de muita gente.

Futuro

Fernanda Gentil, após o “Zig Zag Arena”, ainda não tem um novo projeto fixo no Entretenimento da Globo. E depois de tudo, dificilmente surgirá algo instantaneamente na programação, uma mágica, apenas para marcar sua volta. Seja lá quando for, neste ou no próximo ano, que exista o cuidado em trabalhar bem o produto. Planejar. Porque talento a Fernanda tem, mas precisam acertar a mão no conteúdo.

Mais um

Rodrigo Sant'Anna está em alta na Netflix. Depois do sucesso de 'A Sogra que te Pariu', ele vem aí com o projeto 'Cheguei', no próximo dia 19. Em formato stand-up, o humorista vai contar sua trajetória e apresentar seus novos personagens.

Galisteu na Band

Adriane Galisteu - Reprodução / Instagram

Autorizada pela Record, Adriane Galisteu gravou uma das próximas edições do 'Faustão na Band'. O programa ainda não tem data de exibição.

baterebate

Na segunda-feira, às 22h30, estreia no canal Futura a nova temporada da série 'Destino: Educação', gravada pela Cine Group em seis países em plena pandemia. Por causa da Covid-19, este trabalho ficou um ano em pré-produção...

...Série documental em 13 episódios, apresenta resultados de políticas exitosas em escolas nacionais e internacionais, incluindo escola indígenas que valorizam as culturas e línguas dos seus respectivos povos.

'Mar do Sertão', novela na fila das 18h da Globo, não consegue fechar o seu elenco. Por conta disso, as gravações continuam atrasadas. E esse problema pode até provocar uma espichada em 'Além da Ilusão'.

Consultado, o estafe de Grazi Massafera informou que a atriz ainda não definiu seus próximos passos no vídeo.

Muito bom o momento de Lidi Lisboa nas produções da Record. Depois de 'Gênesis', ela já está confirmada no 'Power Couple', como apresentadora dos programas digitais. Como se não bastasse, ainda curte o sucesso de 'A Sogra Que Te Pariu', na Netflix.

C'est fini

A gastronomia também terá espaço no 'Bom Dia Você', novo programa das manhãs da RedeTV!, apresentado por Alinne Prado e Eri Johnson, com estreia marcada para dia 2, às 10h. O quadro de culinária será apresentado pela chef Michele Crispim.