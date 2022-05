pantanal juma - reprodução

Publicado 15/05/2022 07:00

Rio - O cabelo volumoso de Juma, interpretada por Alanis Guillen, fala muito sobre a personalidade 'selvagem' da personagem do remake de 'Pantanal', da TV Globo. Os cachos descontrolados da filha de Maria Marruá (Juliana Paes) e o tom amarronzado são apontados com o tendência deste outono-inverno.

"É muito tendência esse visual da Juma. A gente está em uma estação do ano que é fria. Então, o cabelo grande é um dos grandes queridinhos desta estação. Além do comprimento, o tom de marrrom, castanho, do cabelo da personagem é uma cor que está muito em alta", opina o hair designer, Victor Padilha.



O profissional explica que o volume pode ser adquirido através do corte. "Não parece, mas o cabelo da Alanis está cortado. Está com as pontas bem retinhas e com uma leve camada na base pra dar mais esse volume na parte debaixo do cabelo e peso. Então, você tem que ser muito sutil na hora de dar esse volume no corte, porque, se abusar muito das camadas, vai ter um volume muito descontrolado. Quando mais camadas, mais volume tem o cabelo", ensina.

Victor ainda destaca que o cabelo cacheado é versátil. Ele pode ser usado por mulheres cheias de personalidade e até mais 'zens'. "Qualquer mulher que tem o cabelo encaracolado pode escolher entre usar o cabelo comportado ou dar o volumão da Juma, soltar os cachos e ser feliz. O bom da cacheada é esse, ela pode ter múltiplas personalidades. Esse cabelo adequa tanto naquela mulher 'selvagem', quanto na gatinha, com cara de menininha. Isso vai depender de como ela finaliza o cabelo", destaca o hair designer.