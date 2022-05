Luciana Gimenez celebra nova fase da carreira ao estrear reality show de namoro - Divulgação/Leca Novo

Publicado 15/05/2022 07:00

Rio - Luciana Gimenez deu início a uma nova fase em sua carreira, na noite de ontem, com a estreia de 'Operação Cupido', na Rede TV!. Após completar 21 anos desde que estreou no comando do 'Superpop', a apresentadora entra para o universo dos realities ao assumir o game show de namoro. Em meio à agenda lotada de compromissos profissionais, a paulista de 52 anos conversou com o DIA sobre a atração e não escondeu a emoção de colocar o programa no ar.

"Estou amando essa ideia de ser cupida, poder unir pessoas e propagar o amor", declara a modelo. "É um programa de namoro onde a pessoa convidada da semana escolhe seu par através da opinião da família. É tipo levar a pessoa que você está no almoço de família e ouvir todo tipo de comentário para ver se a família aprova ou não", brinca.



Exibido aos sábados, a partir de 18h30, 'Operação Cupido' mistura paquera, competição e até suspense na busca de solteiros e solteiras por um par ideal. Em cada episódio, os familiares de três pretendentes se enfrentam em provas no palco da atração, tendo a chance de revelar algumas características dos candidatos, como hobbies e comidas favoritas. Enquanto isso, apenas a voz e silhueta de cada pretendente são reveladas para o solteiro da vez.

Para Gimenez, o convite feito pelo canal para comandar o game show representa um marco em sua carreira: "Estou numa fase onde quero provar coisas novas e essa foi uma oportunidade. Eu quero fazer TV por cabo e streaming. Vivo um momento 'Luciana redescobrindo a vida e suas possibilidades'", reflete a morena.

E a apresentadora revela ter boas expectativas em relação ao público do reality: "Espero que as pessoas tenham gostado. O programa é entretenimento. Aquele momento para você sentar, dar risadas, torcer para um dos candidatos, enfim, descontrair e aliviar de uma semana tensa. Viemos para abraçar a família, tenha ela o formato que tiver", afirma.

E o Superpop?

Ao mesmo tempo em que estreia na nova atração, Luciana garante que o 'Superpop' está longe de deixar a programação da RedeTV!, como apontaram boatos recentes. "Seguimos firmes e fortes às quartas. Agora voltamos a fazer ao vivo que eu amo. Gosto desse 'real time' e, modéstia à parte, mando muito bem no ao vivo. Acho que o 'Superpop' é um programa que fala dos assuntos que estão aí no dia a dia e fico feliz de poder trazer pessoas para se expressarem sobre os mais diversos pontos de vista. Sou uma apresentadora e nesse papel tento ser imparcial e ouvir cada personagem", comenta.

Sem dar espaço para desinformação, a comunicadora é direta ao responder as especulações de que a emissora paulista teria decretado o fim do programa de variedades: "Alguém quis inventar uma 'fake news' e todos foram na onda. Acho que antes de dar as coisas como certas, elas deveriam chegar em diversas fontes. Minha equipe sempre esteve aberta e nunca foi procurada para comentar. Vivemos momentos perigosos no quesito notícias. Não propaguem fake news, é muito perigoso", opina.

Gimenez ainda relembra o momento em que trocou as passarelas que cruzava como supermodelo por uma carreira na televisão: "Foi uma necessidade na verdade. Tinha acabado de ter o Lucas [do relacionamento com Mick Jagger] e precisava trabalhar; ao contrário do que pensam, não tinha alguém para pagar minhas contas a não ser eu. Quando aconteceram os testes para o 'Superpop', após a saída da Adriane Galisteu, vi uma oportunidade e, quando passei, topei na hora. Era crua, mas tinha vontade de fazer acontecer. Sou muito determinada. E estamos aí há 21 anos", celebra.

Fora das telinhas

Enquanto comanda duas atrações diferentes na TV, Luciana Gimenez também tem tido dias agitados do lado de fora dos estúdios. Recentemente, a empresária participou do Carnaval carioca e se jogou na folia com looks que deram o que falar nas redes sociais. A beldade explica todo o processo que antecedeu sua estreia como musa de um dos camarotes na Marquês de Sapucaí.

"Isso leva tempo e a decisão acontece depois de uma reunião com as equipes de marketing, styling e imprensa. Pensamos em todo carnaval e partimos para o que usar a cada dia, quem vamos escolher para fazer, custos, deslocamentos e datas de provas. Esse ano fechamos com o Guerreiro Cavaleira que é de João Pessoa. Então ele desenvolveu os croquis e nós mandou para aprovação. Dado o 'ok', começamos o desenvolvimento, provas e ajustes. E fiquei extremamente feliz, acho que ele captou muito bem o que eu queria para essa volta do Carnaval", diz Luciana.

Apesar da agenda cheia, a apresentadora também faz questão de se dedicar à vida pessoal e dá os créditos para sua assistente quando revela o segredo para conciliar carreira, filhos e namoro com Renato Breia: "A Karen monta minha agenda como ninguém. Brincadeiras à parte, como toda mulher, a gente aprende a equilibrar os pratinhos para tudo correr bem. Está na gente", pontua.

E a modelo faz questão de destacar o amor que tem pelos filhos, Lucas, fruto de um affair com o astro do rock Mick Jagger, e Lorenzo, do relacionamento com seu ex-marido, Marcelo de Carvalho. "Em primeiro lugar eu sou mãe deles, quero que me vejam como a figura que é o porto seguro deles. Meu papel é cuidar e educar cada um."

"Dito isso posso dizer que sou apaixonada pelos dois, mas algo muito forte mesmo, ao ponto de ser capaz de fazer qualquer coisa por eles. Sinto falta de estar com eles, do cheiro deles e da voz. Meus filhos são minha prioridade. Posso te dizer com toda convicção que não há nada mais importante no mundo para mim do que eles. Eles têm personalidades completamente diferentes e isso é muito enriquecedor para mim quanto ser humano. Todo dia eu aprendo algo", reflete Luciana.