Gardênia Cavalcanti - Fotos Nilo Lima , Beleza Alciane Bitencourt, Styling Marcia Dornelles, looks azul e verde Zinzane, Lenço Panna Joias - Nilo LIma

Gardênia Cavalcanti - Fotos Nilo Lima , Beleza Alciane Bitencourt, Styling Marcia Dornelles, looks azul e verde Zinzane, Lenço Panna JoiasNilo LIma

Publicado 22/05/2022 01:00

Ela tem o dom de empoderar mulheres e levar alegria e entretenimento para as famílias. Conhecida por uma carreira dedicada ao público feminino, a apresentadora Gardênia Cavalcanti se reinventa e acaba de estrear um novo formato de seu programa nas tardes da Band Rio, que é voltado para todos os gêneros: homens, mulheres e pessoas de todas as idades. O 'Vem Com a Gente' foi lançado no ano passado, em plena pandemia, com a missão de levar mais leveza ao público. Após um ano, já é sucesso e agora está no ar ao vivo, de segunda a sexta, das 13h30 às 14h30.

Um desejo antigo dessa leonina que se joga, sem medo de errar e sem nunca esquecer o compromisso com seu público de trazer sempre a verdade, para fazer o melhor do entretenimento, em um cenário novinho. Além de fofocas e diversão, o espaço também conta agora com notícias do jornalismo. Idealizado pela própria apresentadora, que acompanha de perto desde a produção até a finalização, o programa traz novos quadros e promete muita interatividade com o público.



Casada e mãe coruja de Miguel, de 12 anos, a apresentadora, empresária e madrinha das ações sociais do Cristo redentor, Gardênia usa a mídia como ferramenta para dar voz e inspirar outras mulheres. “Adoro me comunicar e falar com as pessoas. O ser humano é a minha matéria-prima para trabalhar, é preciso ter mais empatia pelo próximo. Temos a responsabilidade de informar, acrescentar e cuidar das pessoas, levando serviço e empoderamento para as pessoas. Muita gente não enxerga o seu potencial, o que procuro fazer é ajudar e dar aquele empurrãozinho. Já nascemos fortes, as vezes só precisamos enxergar isso”, explica Gardênia.



Desde 2012 ela mora no Rio e declara assumidamente o seu amor pela cidade maravilhosa. “O Rio de Janeiro me acolheu e boa parte do meu público está aqui. Formei minha família nessa cidade e sou muito grata por tudo”, se declara Gardênia.



Apesar da correria do dia a dia, Gardênia procura também se dedicar a estar com a família, cuidar da casa, e faz questão de participar dos momentos simples da vida, que agregam para uma estrutura tranquila do lar. “Eu cozinho, se precisar faxinar, ela faço e com prazer. Também costumo fazer minhas próprias receitas, cuido da decoração da casa, dirijo. Acho que é isso que me aproxima das telespectadoras. Tenho uma vida real. Ser mulher é ter mil tarefas, conciliar tudo e não perder a sensibilidade e a força”, reforça a apresentadora.



Gardênia também trabalhou por anos no mercado de cosméticos, foi executiva e gerenciou duas empresas multinacionais, atuando na área de vendas. Mas a paixão pela TV e pelo entretenimento falou mais alto e hoje ela se orgulha em poder levar diversão e informação para as pessoas. “Ter atuado em grandes empresas, na área de vendas e marketing me fortaleceu e foi algo fundamental para mim. Hoje tenho uma visão ampla do mercado. Mas a minha missão é mesmo com o público. Gosto de estar próxima das pessoas”, explica.



“O novo ‘Vem Com a Gente’ é um programa que tem o prazer em divertir e a responsabilidade de informar. Nossa proposta é única nas tardes da TV carioca. Um programa leve, alegre e comprometido com a família. Nossa apresentadora Gardênia Cavalcanti, que diariamente participa de todo processo de produção e faz acontecer um espetáculo de segunda a sexta é sem dúvida a essência do programa. Nossa equipe segue o conceito TV Band Rio de qualidade. Sinta-se em casa e Vem com a gente”, explica Mauro Costa Jr., diretor-geral do programa.



“Desde que assumi a Band Rio meu foco sempre foi nos aproximar do nosso público, a Gardênia com seu carisma e criatividade aceitou o desafio e hoje temos o Vem Com a Gente ao vivo, um programa mais atual e interativo, a cara do Rio”, explica Claudio Giordani, diretor geral da Band Rio.



“A vida às vezes é tão difícil e bem sei, por isso, se eu puder ser um momento de alegria no dia das pessoas, de diversão, sei que estarei cumprindo meu papel. Amo meu trabalho e agradeço pelo carinho que recebo do público diariamente”, finaliza Gardênia que deixa o convite para assistir ao programa pela Band Rio ou pelo YouTube da TV e nas redes sociais.