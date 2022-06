Linha Blonde Reconstructor Cadiveu Professional, enriquecida com a proteína da pérola - Divulgação

Publicado 05/06/2022 07:00 | Atualizado 05/06/2022 08:30

fotogaleria fotogaleria Rio - Com a chegada do inverno, os cabelos precisam de uma atenção maior. As baixas temperaturas e ventos frios podem ressecar o couro cabeludo e os fios, tornando-os ásperos, secos e quebradiços. Para proteger o cabelo dos efeitos da estação mais fria do ano, o tratamento precisa ser intensificado, apostando em produtos com propriedades restauradoras. Uma boa opção podem ser cosméticos que contém a proteína extraída da pérola em sua composição.

"A proteína da pérola é rica em aminoácidos e minerais, que possuem propriedades hidratantes e que reestabelecem a elasticidade natural da fibra e previnem contra agressões externas. Ela está presente na tecnologia Pearl Shield, que foi pioneira e exclusiva no mercado", explica Tamiris Soeiro, gerente da Cadiveu Professional.

No inverno, o fio tende a sofrer mais com o ressecamento, devido a maior exposição à água quente, o que pode afetar a estrutura de queratina e remover os lipídios da fibra capilar, causando o ressecamento, perda de brilho e frizz. "Por isso, o tratamento com a linha enriquecida com a proteína da pérola, é um ótimo aliado para os cuidados durante estações mais frias, uma vez que ela repõe a hidratação perdida e possui ação protetora para blindar os fios", conta.



A proteína da pérola está presente em produtos como shampoo, condicionador, máscaras e leave-in, sendo capaz de tratar todos os tipos de cabelo, sejam eles lisos, ondulados, cacheados ou crespos, com foco no tratamento de fios que sofrem agressões externas e necessitam de recarga de hidratação e melhora na elasticidade.

Saiba mais sobre os cuidados no inverno:



- Água quente pode fazer mal para o couro cabeludo, podendo desencadear uma dermatite seborreica. Este tipo de dermatite deixa o couro cabeludo inflamado, com descamação, coceira e vermelhidão.

- Ao secar os cabelos com um secador, é preciso usar sempre um protetor térmico e manter o aparelho o mais afastado possível da raiz.

- É recomendado usar o shampoo somente na raiz, evitando esfregar a haste do fio com ele e deixando apenas a espuma escorrer na hora do enxágue.

- Cada cabelo tem uma produção individual de oleosidade, mas o recomendado é lavar os fios pelo menos três vezes por semana.