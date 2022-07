Jade Picon combina a peça com um look bem colorido e estiloso - Reprodução do Instagram

Jade Picon combina a peça com um look bem colorido e estilosoReprodução do Instagram

Publicado 10/07/2022 05:00

Ri0 - Quente e estilosa, a puffer jacket conquistou a mulherada e se tornou uma das peças queridinhas da estação mais fria do ano, o inverno. Sucesso nos anos 90, casaco estruturado voltou com tudo e pode ser usado em produções mais esportivas ou refinadas. Famosas como Bruna Marquezine, Jade Picon, Rafa Kalimann, Deborah Secco e Maisa Silva já se renderam a tendência.

"A puffer jacket já fazia parte do guarda-roupa de diversas pessoas desde os anos 90, mas de quatro anos para cá começou a fazer sucesso entre as fashionistas. A peça se tornou tendência por grandes marcas e celebridades, como a socialite Kylie Jenner, a cantora Rihanna e a modelo Gigi Hadid. Ao longo desse período, a moda foi conquistando o coração de famosas nacionais que são referências de estilo como a Bruna Marquezine e a Jade Picon", comenta Andressa Gomes, consultora de moda e imagem.

A profissional ressalta que a puffer jacket nunca saiu de moda, mas voltou com força total neste inverno. "A puffer jacket sempre esteve em alta, na verdade. Era muito comum vermos pessoas que viajam para fora do Brasil e usavam essa peça, já que é uma jaqueta super confortável e versátil. Agora ela tem uma pegada mais refinada, é mais robusta, o que a deixa mais estilosa e mais maximalista, apesar disso, ela continua prezando pelo conforto e aconchego", acrescenta.

Apesar de ser volumosa, Andressa destaca que o casaco pode ser usado por pessoas de todos os tipos. "Acredito que não tenha uma contraindicação para essa peça, pelo contrário, ela irá te deixar com a sensação de que está deitada num travesseiro macio. É confortável, é fácil de combinar com outras peças que você com certeza possui no armário, realmente pode deixar um pouco maior, mas se você se sente bem usando a peça, então é isso que importa. O meu conselho é: utilize com peças mais justas se você não gosta de um visual largo no corpo", comenta.

A consultora de moda, então, ensina como usar a puffer jacket na produção. "Ela tem um ar mais esportivo e despojado, então pode ser facilmente usada com as peças que usamos no dia a dia, ela combina com várias modelagens de calça jeans, além de também super combinar com o short de ciclista. Mas sabemos que na moda nada é impossível, ainda é possível usá-la em looks elegantes, como em conjunto com uma saia plissada e um vestido midi, justamente para quebrar o visual tão formal."