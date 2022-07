Cacau Protásio comemora o sucesso de seu standp-uo comedy - Janderson Pires

Cacau Protásio comemora o sucesso de seu standp-uo comedyJanderson Pires

Publicado 10/07/2022 05:00

Rio - Basta Cacau Protásio dizer uma palavra para a vontade de sorrir surgir. A voz inconfundível da atriz de 47 anos traz logo à mente a vasta lista de personagens marcantes e divertidos dela na televisão, cinema e no teatro. Com 20 anos de carreira, a artista agora encara um novo desafio profissional ao comandar o stand-up comedy, '100% Cacau', no Teatro Miguel Falabella, localizado no Cachambi, na Zona Norte do Rio. Mesmo sendo um fenômeno do humor, ela admite que ficou com medo do que o público acharia do espetáculo.

fotogaleria

"O público tem gostado muito do stand-up. As pessoas riem do início ao fim. Mas confesso que eu tinha medo de não atender a expectativa das pessoas. Pensava: 'e se as pessoas não gostarem?'. Não me acho engraçada, as pessoas que falam isso. Sei que muita gente gosta do meu trabalho, mas mesmo assim dá um medinho. Ainda mais que essa é a primeira vez que eu faço um stand-up no palco. Sou eu contando minha história", comenta a atriz.

No espetáculo, Cacau relembra sua infância em Campos dos Goytacazes, sua adolescência na Tijuca, na Zona Norte do Rio, cita suas personagens de sucesso, como Zezé de 'Avenida Brasil', da Terezinha do 'Vai Que Cola' e da Shirley de 'Família Paraíso' e ainda convida o público a conhecer mais sobre sua personalidade. Com muita história pra contar, a atriz revela como fez a seleção das mais importantes para compor seu show. "Comecei a fazer teste com os amigos. Saia com um, contava um história, se a pessoa ria, eu colocava essa. O público sai do stand-up rindo muito, mas ela também traz reflexões e tem momentos emocionantes", afirma.

A comediante ainda revela que um de seus maiores incentivadores para ela se aventurar no mundo do stand-up foi o humorista Maurício Manfrini, famoso por seu personagem Paulinho Gogó. "Ficamos amigos no filme 'Farofeiros' (2018), quando contracenamos juntos. O Maurício foi um grande incentivador, sim. No dia da minha estreia, ele me ligou antes de eu subir ao palco e me deu muitos conselhos, me desejou boa sorte. Quando terminou o espetáculo, ele me ligou de novo. É um amigo muito querido".

Longe dos palcos e holofotes, Cacau se define "uma pessoa feliz, tranquila, caridosa e que quer abraçar o mundo". Ela também deixa claro que "odeia confusão". Casada há dez anos com o fotógrafo Janderson Pires, a atriz reflete sobre o segredo do relacionamento duradouro. "Amor, sabedoria e paciência. Casamento é você escolher estar junto daquela pessoa todos os dias".



Fenômeno da televisão, teatro e cinema

Cacau Protásio coleciona personagens de sucesso. Na televisão, a atriz ganhou destaque como Zezé de 'Avenida Brasil' (2012), da TV Globo, Terezinha do 'Vai Que Cola' (2013-2022) e Shirley de 'Família Paraíso' (2022), ambas do Multishow. Ela também já arrancou boas gargalhadas do público nos cinemas, em comédias como 'Vai que cola - O Filme' (2015), 'Os Farofeiros' (2018), 'A Sogra Perfeita' (2020), 'Juntos e Enrolados' (2022), entre outras. No teatro, a artista roubou a cena em “Trair e Coçar e Só Começar”.

"Fico muito feliz com o carinho que eu recebo das pessoas em relação ao meu trabalho. Minhas personagens cativam o público, eles se identificam com algumas delas, se divertem. Não tem como não se sentir grata por isso", confessa Cacau.

Com a agenda cheia de trabalhos, a humorista conta como consegue conciliar todos eles. "Olha, eu nem paro pra pensar nisso (risos). Só vou fazendo. Enquanto eu tiver disposição, vou trabalhar. Até hoje nunca confundi fala de uma personagem com a da outra, e, se Deus quiser, não vou confundir".

Dose dupla na telinha

No ar como Shirley, a enfermeira-chefe de uma casa de repouso, em 'Família Paraíso', que estreou em maio, e como a irreverente Terezinha, em 'Vai que Cola', Cacau fala com carinho sobre as personagens e cita as diferenças entre elas. "Nossa, eu estou apaixonada pela Shirley. Ela é fofa, carinhosa. Tem um lado infantil, outro mulherão, ela é uma cuidadora de mão cheia. O retorno em relação a essa personagem tem sido maravilhoso. A Terezinha é aquele furacão (risos). É uma personagem muito rica também, com muitas características marcantes. É muito bacana estar no ar com duas personagens tão diferentes. É uma forma das pessoas poderem ver meu trabalho, como a gente se transforma para dar vida aos personagens".

Morte de Paulo Gustavo

Por falar em 'Vai que Cola', a atriz admitiu que não assiste os episódios da série em que Paulo Gustavo, que faleceu aos 42 anos, vítima de Covid-19, em maio do ano passado, aparece. "Não vejo o 'Vai que Cola' que ele está. Ainda é muito difícil de acreditar que ele se foi. A gente aceita, mas não acredita. O Paulo era uma pessoa muito intensa, um grande amigo, muito verdadeiro. A saudade que eu sinto dele é muito grande. Sou uma pessoa de muita fé e ela me conforta, sei que o Paulo voltou para os braços do Pai. Mas ele faz muita falta aqui", frisa ela, que vai gravar a 10ª temporada do seriado no mês que vem. "Não sei muita coisa sobre essa temporada ainda. Só sei que a gente vai gravar como se estivesse no Catar", adianta.

Amor pelo Carnaval

Figura carimbada nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, Cacau Protásio conta o amor pelo Carnaval vem desde pequena. "Desde criança amo Carnaval. Minha mãe sempre me levou. Ela levava a gente escondido, dizia pro meu pai que íamos pra casa da minha tia, que morava perto. A gente ia pra minha, tia, trocava de roupa e ia pra Sapucaí desfilar... E o melhor é que todo mundo via a gente na televisão, eu sempre aparecia desfilando. Não sei como meu pai não desconfiava. Depois, a gente voltava pra casa da minha tia, mudava a roupa de novo e ia pra casa", conta ela, aos risos.