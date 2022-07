Paloma Duarte - Julia Johnson/ TV Globo

Paloma Duarte Julia Johnson/ TV Globo

Publicado 31/07/2022 05:00 | Atualizado 31/07/2022 07:33

Rio - O talento de Paloma Duarte, de 45 anos, é inquestionável. A atriz tem feito o público se emocionar com todo o drama que envolve a história de Heloísa, em 'Além da Ilusão', da TV Globo. Em entrevista ao DIA, a artista comenta a dificuldade de se preparar para dar vida à personagem que viveu altos e baixos na novela: "Foi muito difícil, ainda é. A Alê (Alessandra Poggi, autora) não poupou até o último minuto. Helô com certeza me marcará para sempre".

fotogaleria

Na trama, um grande segredo de Heloísa veio à tona nesta última semana: ela revelou para todos que Olívia (Debora Ozório) é filha de Matias (Antonio Calloni), após a jovem levar um tiro durante uma manifestação e precisar da doação de sangue do pai. Casada com o juiz, Violeta (Malu Galli), irmã da mulher de Leônidas (Eriberto Leão), ficou em choque com a informação e o embate das duas foi cheio de revelações.

E tem muito mais por vir. Paloma adianta que a reta final da novela está cheia de surpresas. "No elenco do nosso cenário, brincamos que 'as Camargo não tem paz, são amaldiçoadas'… Tem muita coisa pra vir, sim, mas não posso contar", pondera a atriz, que opina sobre o fim de sua personagem: "Acho a Helô muito com jeito de personagem trágico".

A relação de Heloísa e Matias nunca foi das melhores. Após ser seduzida pelo juiz no passado, engravidar dele, ser ameaçada e ter a filha entregue para adoção, ela sempre deixou claro o rancor que tem do cunhado. No entanto, na vida real, Paloma vibra ao contracenar com Antonio Calloni, com quem já havia trabalhado em 'Terra Nostra' (1999), da TV Globo, e fala sobre o reencontro deles no folhetim. "Curioso e intenso como deve ser quando nos deparamos com algo enorme. Calloni é um grande ator e vivi grandes momentos com ele", disse.

A novela também ficará marcada na história da atriz por outro motivo: a arista pode dividir algumas cenas com o avô, Lima Duarte, que deu vida a Afonso Camargo, no início da trama, e com a filha Clara Duarte, que interpretou Heloísa na fase mais jovem. "A melhor experiência da vida! Contracenar com meu avô sempre foi um sonho! Foi muito especial, muito mesmo. Já tinha trabalhado com a Clara, mas dividir uma personagem é outro tipo de vínculo. Ela foi determinante pra mim", admite.

Ao ser questionada sobre suas semelhanças com Heloísa, Paloma reflete: "A intensidade talvez", diz ela, que também se considera uma pessoa transparente e um pouco tranquila. "Sou muito transparente. É fácil saber o que eu penso, basta olhar para minha cara. Tranquila? Ainda dá para melhorar, sempre dá", diverte-se.



'Meu maior tesão, amor'

Mãe de três, Maria (de sua relação com o cantor Renato Lui), Ana Clara (de sua união com o ator Marcos Winter) e Antônio (de seu relacionamento com o ator Bruno Ferrari), Paloma assume que é coruja. "Maternidade é como me entendo nesse planeta insano. Meu maior tesão, meu maior amor. Sou atriz nas horas vagas (risos). Mas que vale lembrar que ser mãe é uma decisão individual, um tipo de vocação, não uma obrigatoriedade cafona da sociedade. A minha escolha me torna mais independente como mulher e não o contrário. É sempre sobre escolhas", destaca ela, que brinca ao ser questionada se pretende ter mais filhos: "Bah, guria, chega".

Filha da atriz Débora Duarte e do cantor e compositor Antônio Marcos, Paloma ainda fala sobre a veia artística familiar e reflete sobre os passos dos filhos na carreira: "A Clara já segue. Malu estuda medicina, e Toni é muito novo, mas no momento é ligado em música. Vamos ver".

Casamento e exposição da vida pessoal

Casada há dez anos com Bruno Ferrari, a atriz se derrete pelo marido: "Bruno é minha paixão, meu cúmplice. Levamos a vida com muito bom humor e admiração", diz Paloma, que ainda revela que o ator assiste 'Além da Ilusão' e palpita em algumas cenas: "Ele dá palpites, sim, e eu adoro, porque sou muito fã do ator que ele é, de sua sensibilidade".

Nas redes sociais, é comum ver a artista compartilhar momentos de sua vida pessoal com os fãs. E ela deixa claro que essa interação é muito intuitiva. "Não avalio muito. Posto o que sinto, o que curto. Claro que existem momentos em que um post precisa ser político, elucidativo, lembrar da importância de se ter um posicionamento claro em determinadas situações coletivas", frisa.

Beleza e boa forma

A beleza pode até vir de berço, mas sempre é bom dar aquela 'melhorada'. Paloma Duarte, então, revela alguns de seus segredinhos: "Eu sou baixinha, e acho que de alguma forma isso me ajuda… Tomo muita água e faço pilates. Botox e preenchimento uma vez por ano, com muito discernimento e bom senso, porque, né? Preenchimento só nas olheiras. De resto, sorrio muito, acho que ajuda".