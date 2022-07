Marina Ruy Barbosa combina vestido com casaco e meia calça - Reprodução do Instagram

Publicado 31/07/2022 05:00 | Atualizado 31/07/2022 17:05

Rio - Se engana quem pensa que as peças usadas no verão vão ficar largadas no guarda-roupa durante o inverno. Dá para montar produções cheias de estilo e quentinhas usando shorts, vestidos, saias e até mesmo o croppeds. Basta combiná-los com os itens certos e abusar da criatividade. Além de desfilar por aí com 'looks diferenciados', a mulherada ainda economiza uma graninha. Marina Ruy Barbosa, Maisa, Larissa Manoela e Agatha Moreira são algumas das famosas que usam o truque de estilo.

"Esses truques ajudam a ter um consumo mais consciente, além de dar um grande leque de opções para se vestir, você não terá peças que só serão usadas duas vezes e, provavelmente, ficarão jogadas no guarda-roupa. Eles ajudam até a entender melhor o estilo pessoal", destaca Sophia Marins, estrategista de imagem.



A profissional, então, lista as peças que podem aproveitadas na estação mais fria do ano. "Saias, shorts, calças, cropped, blusas de alcinha, tudo você consegue aproveitar no inverno. Só colocar em prática a criatividade das sobreposições", comenta Sophia, que dá dicas de como incluí-las na produção. "Você pode colocar uma meia-calça debaixo dessas peças e mudar o sapato para uma bota e pronto! Você mudou o look de estação! Na parte de cima, você pode adicionar uma terceira peça como jaquetas de couro. Outra opção é usar uma camisa de tricô por debaixo de um cropped, por exemplo, e formar uma composição super estilosa com essa proposta".

A estrategista de imagem ainda lembra de itens que estão em alta e que podem ajudar a ter um look lindo e bem quentinho. "A meia-calça é atemporal e é uma ótima forma de se esquentar mais, além dessa peça clássicas, temos as tendências que ajudarão também, como as botas de cano alto, que estão sendo queridinhas de inúmeras influenciadoras de moda, e as camisas alongadas, que deixam o look despojado, confortável e superestiloso", afirma.