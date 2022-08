Mari Fernandez consolida carreira com lançamento de evento 'sem hora pra acabar' - Divulgação/Elnivan

Publicado 07/08/2022 07:00 | Atualizado 07/08/2022 07:52

Rio - Aos 21 anos de idade, Mari Fernandez é um dos maiores nomes da música brasileira no momento. Depois de chamar a atenção nas redes sociais com o hit 'Não, Não Vou', a cearense segue como destaque no forró e, agora, dá mais um grande passo em sua carreira com um novo projeto. No último dia 30, a cantora lançou o "Mari Sem Fim", o primeiro evento que leva o nome da artista e que proporciona uma noite de muita música até o sol raiar.

Poucas horas antes de subir no palco montado no Marina Park, em Fortaleza, Mari conversou com a imprensa e falou sobre a ideia por trás do show. Cansada de ter que encerrar as apresentações no horário estipulado pelos contratantes, Mari decidiu criar sua própria festa, em que a noite não tem hora para acabar.

"Eu tenho apenas um ano e três meses de carreira, então é tudo muito novo pra mim, apesar de estar acontecendo muito rápido. Sempre que eu subia nos palcos para cantar, eu me empolgava demais e quando me falavam 'tem que descer, acabar o show', eu dizia 'mas já? Eu quero cantar mais'. Um dia, voltando de um evento, amanhecendo, eu disse 'poxa, isso de evento com hora pra acabar não podia existir, se fosse por mim, era sem hora pra acabar'", relembrou.

A ideia agradou um de seus empresários ao ponto do projeto ganhar vida e reunir mais de 20 mil pessoas em sua primeira edição. Na madrugada de 31 de julho, a cantora subiu ao palco por volta das 2h e cantou os sucessos de seu DVD recém lançado até o dia amanhecer. Nem mesmo a chuva que caiu na manhã de domingo foi capaz de atrapalhar a festa que uniu fãs e artista ao som de canções como 'Intuição' e 'Comunicação Falhou', parceria de Mari com Nattan. E não faltou quem dançasse a coreografia de 'Não, Não Vou', que já foi reproduzida por famosos como Neymar, Lexa, Virgínia Fonseca e Rodrigo Faro.

"A galera quer viver essa experiência de poder ultrapassar os seus limites, de se divertir sem pensar no amanhã. Esse é o evento que a gente quer levar para as pessoas. A única coisa que eu quero é que seja um show em que a gente entregue experiências diferentes para as pessoas, que elas se sintam acolhidas pelo evento, que elas entendam que é pra elas e não pra mim", declarou a artista. "Se for pra terminar, eu nem começo", anunciou Mari na abertura da apresentação, que está disponível em seu canal de YouTube.

Mais cedo, no dia da estreia do "Mari Sem Fim", a cantora não segurou as lágrimas quando viu todo o cenário montado para o evento pela primeira vez. "O palco do 'Mari Sem Fim' é maior que o palco do meu DVD", confessou a cantora, que faz questão de enaltecer sua equipe pelo sucesso que conquistou em pouco tempo. "Eu tenho pessoas aqui que me conheceram antes da 'Mari Fernandez', me conheceram como Mariana, conhecem todos os meus sonhos. Eu sempre sonhei, desde pequena, quando eu via grandes artistas, em ter grandes eventos, participar de grandes eventos, como quando participei do São João de Campina Grande", disse a artista, que lotou o Parque do Povo, na Paraíba, reunindo mais de 100 mil pessoas para seu show no início de julho deste ano.

"Uma coisa que me emociona muito é ver que tudo que a gente idealizou com todo carinho e amor, a gente conseguiu organizar e fazer exatamente como planejou. As pessoas que trabalham comigo não trabalham por dinheiro, nem pelo momento em que eu estou. Elas trabalham por amor, elas amam e vivem o projeto da mesma forma que eu. Eu estou muito feliz com o que a gente construiu", completou Mari.

Depois de esgotar os ingressos para sua estreia, o próximo "Mari Sem Fim" já segue com data marcada: dia 13 deste mês, em Aracaju, Sergipe. Um dos sócios da cantora já adianta que a festa deve chegar, em breve, a Goiânia e a própria artista também manifestou o desejo de se apresentar no Sudeste. Para a cearense nascida em Alto Santo, o que importa é proporcionar uma festa de qualidade, com diversão garantida para todos os presentes, "independente de quantidade de público".

"Não é sobre números, é sobre a experiência que a gente quer entregar. Estou muito feliz de conseguir entregar um evento maravilhoso desse. Não só eu. Costumo brincar que 'eu só canto', [porque] foi a minha equipe que organizou", afirmou.

Sucesso feminino

Colecionando parcerias de sucesso, a cantora celebra o reconhecimento que tem ganhado dentro e fora do forró e piseiro, chegando a representar o gênero em canções de artistas do axé e sertanejo. Mari tem músicas como "Áudio Que Te Entrega", em colaboração com Leo Santana e MC Don Juan, e "Eu Quero Recair", com a dupla Simone e Simaria.

"Eu estou muito feliz com o momento que estou vivendo na minha carreira, muito orgulhosa de fazer parte da nova geração do forró. A gente que vive o forró e o piseiro já entendeu que o piseiro é um ritmo que ganhou força e que está mostrando que vai além da pandemia", declarou sobre o estilo musical que se popularizou após nomes como os Barões da Pisadinha estourarem no país. Produto original do Nordeste, o piseiro ganhou força nos últimos dois anos ao incorporar elementos do funk e brega funk.

Mari ainda destacou o sucesso das mulheres no mercado, citando as artistas que vieram antes dela. "Sou muito grata e feliz de fazer parte dessa geração feminina que vem inspirada em Solange Almeida (ex-vocalista do grupo Aviões do Forró), em Eliane, que é a rainha do nosso forró, e em outras grandes cantoras do forró", disse.

"É uma geração que está só começando, ainda vão aparecer muitas mulheres no piseiro e em outros ritmos", previu a artista, que já tem sua atenção voltada para uma jovem de 18 anos, natural do Mato Grosso do Sul. "Essa semana mesmo eu estava vendo a Ana Castela, estou muito feliz com o projeto dela. Mandei mensagem pra ela e falei 'olha, você tem muito talento'. E digo: tem tudo pra ser uma grande aposta, talento ela tem demais. Mais uma mulher despontando na música", analisou sobre a cantora que emplacou o single "Pipoco" na primeira posição entre as faixas mais escutadas do Spotify Brasil, junto com a polêmica Melody e DJ Chris No Beat.

E Mari tem conhecimento para falar do assunto, considerando que foi a primeira mulher a assumir o topo da mesma parada musical com uma canção solo em 2021, quando lançou os versos "Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama / Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama". Apesar de ter disparado com uma música que canta sozinha, a cearense garante que seu sucesso é resultado do apoio que recebe dos colegas que atuam no mesmo segmento musical.

"Eu acho que, independente do gênero, independente dos ritmos, a nova geração está vindo muito forte. E o mais importante é que a gente se apoia. Desde que eu comecei, como mulher, eu fui super apoiada pelos meninos que já estavam no piseiro. E isso é o que deixa a nova geração forte, a gente se apoia, a gente se une", assegurou.

O repórter viajou a convite da produção do evento.