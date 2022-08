Franjinha de Anitta é no modelo cortininha - fotos Reprodução do Instagram

Publicado 07/08/2022 06:00 | Atualizado 07/08/2022 07:53

Rio - As franjinhas voltaram com força total ao visual da mulherada. Versátil, elas podem ser usadas de diferentes formas, além de se tornarem uma grande aliada na hora de parecer mais jovem e, até mesmo, magra. Famosas como Anitta, Isis Valverde, Larissa Manoela e Camila Queiroz já aderiram à tendência.

"A tendência das franjas já é uma realidade nos salões. Muitas pessoas tem vindo adotar o visual e, claro, que as famosas usando esse tipo de corte influencia diretamente no sucesso dele", comenta o hair designer Victor Padilha, que dá mais detalhes sobre o corte. "Esse tipo de franja é a cortininha, que é quando a gente joga ela pra frente, cobrindo a testa. Ela pode ser cortada de forma sólida, bem retinha, sem desfiar, como é o caso da Anitta. Ou pode ser adotada de forma mais moderninha, com desfiados, de forma mais ralinha", explica ele.

Apesar de curtinha, a franja te dá várias possibilidades de usá-la no visual. "Há quem use ela cobrindo a testa, tem gente que gosta de usar a franja partida ao meio, com as laterais do cabelo maiores, pra dar esse o efeito de voltinha ao redor do rosto. Há quem use de lado. Isso depende do gosto pessoal. Tudo é válido, o importante é se sentir bem e confiante", comenta Victor.

O profissional ainda cita os pontos positivos de adotar o visual: "Dependendo da idade da mulher, a franja ajuda a dar uma rejuvenescida, traz esse ar mais jovem. E se adotar a franja, com as laterais do cabelo mais longas, sem muito desfiado e camadas, o cabelo fecha mais o rosto. Esse truque faz a pessoa emagrecer o rosto em segundos", brinca o hair designer.

Mas é preciso prestar atenção antes de optar pelo corte. "Pessoas que têm o cabelo muito alisado, encaracolado e com redemoinho na testa não são aconselhadas a usar este tipo de franja mais curtinha. No entanto, existem outros tipos de franjas. Basta procurar um profissional para saber o que mais funciona para cada modelo de rosto, tipo de cabelo", destaca Victor.