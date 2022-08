Manu Gavassi chega ao Rio com turnê em fase mais madura e confiante - Divulgação / Gabriela Schmidt

Publicado 14/08/2022 07:00

Rio - Com 14 anos de uma carreira com altos e baixos, Manu Gavassi chega ao Rio, neste domingo, com ingressos esgotados para a turnê “Eu Só Queria Ser Normal”. A atriz e cantora se apresenta no palco do Vivo Rio, no Flamengo, Zona Sul da cidade, e vem pronta para mostrar sua potência como artista ao mesclar sucessos de seu disco mais recente, ‘Gracinha’, com canções que marcaram o início de sua jornada. Em entrevista ao DIA, a paulista revela o significado por trás do projeto que já passou por capitais como Fortaleza, Recife e São Paulo.

“A Manu que sobe nesse palco é uma Manu muito mais madura e muito mais segura da artista que ela é. Eu acho que nunca um show me representou tanto. Eu já passei por várias experimentações em turnê e acho que todas tinham um pouquinho de quem eu era. Mas nenhuma era completamente eu, em todos os aspectos. Nessa turnê, eu sinto que estou no auge do meu potencial artístico. [Sinto] que sou eu, com toda a minha força, com toda a minha potência, deixando de lado todos os meus medos e pronta pra encarar um novo capítulo”, declara.

Em sua primeira turnê desde 2016, a cantora “faz as pazes” com seu passado, quando conquistou uma legião de fãs ao lançar músicas como ‘Garoto Errado’ e ‘Planos Impossíveis’. No entanto, com o rápido sucesso entre o público adolescente, também chegaram muitas críticas que a perseguiram em outras “eras” musicais. Agora, aos 29 anos, ela ignora os comentários negativos para homenagear seu álbum de estreia e os lançamentos que o seguiram, resgatando faixas dos EPs ‘Vício’ e ‘Cute But Psycho’.

“Tem sido uma cura. Era algo em que eu não era 100% confortável, era uma uma profissão em que eu já fui muito machucada, muito criticada, desde que eu comecei. Eu acho que eu internalizei muitas dessas críticas e eu não me sentia super bem, super segura como cantora. E essa turnê realmente foi a minha cura. Eu olhei de frente para esses meus medos, pra essas minhas crenças limitantes e falei: ‘isso não me pertence mais’”, comenta Manu.

“Eu não sou mais uma criança, eu sou uma mulher adulta e eu tenho total confiança em quem eu sou, na história que eu construí, nas pessoas que eu atraio pra esse show. São pessoas que pensam parecido comigo, que sentem [de forma] parecida comigo, que se identificam comigo, que me admiram. Então, tem sido realmente uma cura e eu estou muito feliz de ter encarado esse desafio pessoal”, completa.

Como diretora criativa, a artista explica o clima intimista que os fãs cariocas podem esperar da apresentação na noite deste domingo. “Eu queria uma turnê que celebrasse a minha história, não um álbum específico, mas que misturasse as minhas músicas, minhas eras. Queria um show em que as minhas músicas fossem as histórias e que elas falassem por si só. Um show bem minimalista, um palco minimalista, algo sensorial, com cores e sons. Por isso, a escolha de não ter nada no telão, de ser só sobre cores e silhuetas. Isso acabou virando a estética do show e foi o que eu trouxe pra todas as pessoas que fizeram parte dessa concepção”.

Posicionamento e exposição nas redes sociais

Na estreia da turnê ‘Eu Só Queria Ser Normal’, um momento registrado por fãs que viralizou nas redes sociais foi no encerramento do show com o single ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’, primeira canção lançada por Manu Gavassi após ser finalista no ‘BBB 20’. Ao longo da música gravada em parceria com Gloria Groove, a cantora destaca seu “claro posicionamento político”, quando uma estrela branca aparece rapidamente no telão vermelho posicionado atrás da artista. Para quem conhece sua forte oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o recado foi entendido como uma referência ao PT, que tem Lula como candidato nas eleições presidenciais deste ano.

“Eu não sei não ser aberta sobre o que eu acredito e sobre o que me incomoda”, diz a cantora ao ser questionada sobre o "posicionamento" silencioso. Filha do radialista Zé Luis Francisco e da artista plástica Daniela Gavassi, ela atribui a facilidade que tem para se posicionar publicamente à criação que teve. “A minha família sempre foi muito aberta, sempre discutiu muito humanidade. O que é você pensar no outro, quais são os seus ideais, o que você quer para as pessoas ao seu redor… E não tem porque, agora, sendo uma artista, inspirando tanta gente e deixando tão claras as minhas ideias através de tudo que eu faço, não ficar claro também o que eu acredito e o que eu quero pro nosso país”, afirma.

E as opiniões da artista também são compartilhadas com seus mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Porém, a relação de Manu com as redes sociais nem sempre foi pacífica. Em 2021, a cantora passou nove meses sem acessar seu perfil, depois de “quase enlouquecer” com o choque de realidade pós-BBB, como contou recentemente ao PocCast. Hoje, a ex-sister revela seu segredo para se manter presente na internet sem crises.

“O meu segredo é muito simples: é não exponha a sua vida em excesso. É muito simples. Eu acho que estou provando aos poucos que você consegue, sim, manter um equilíbrio e dar foco no seu trabalho. É o que eu venho tentando fazer. É assim que eu me sinto bem, que eu me sinto verdadeira com a minha arte, com quem eu sou”, confessa.

E a medida se estende à maneira como Manu decidiu expor seu namoro com o modelo Jullio Reis. “Acho que todo mundo sabe que eu namoro. Faço questão de postar fotos ou momentos legais e bonitos quando eu quero, quando eu sinto. E eu sou muito tranquila com isso, não escondo de ninguém o meu namoro, não vou esconder quando eu quiser postar alguma coisa, fazer alguma declaração. Não existe nenhum drama na minha vida em relação a isso”, afirma.

Rotina intensa



Depois de estrear na Netflix ao lado de Bruna Marquezine com a série ‘Maldivas’, Manu já está envolvida em um novo projeto de atuação. Quando não está em cima de um palco, a atriz se dedica às gravações como protagonista de ‘Não Tem Volta!’, comédia em que contracena com o humorista Rafael Infante. Com rotina agitada, a artista abre o jogo sobre como tem feito para descansar, ou não, no tempo livre.

“Confesso que, no momento, eu não tenho nenhuma folga (risos). Mas eu prezo, principalmente, quando a minha rotina está assim, por dormir muito bem e comer muito bem. Se eu estiver me cuidando desse jeito, fazendo minha terapia ali, minha meditaçãozinha, mesmo que por cinco minutos, eu estou bem e eu consigo. Porque eu lembro que estou fazendo tudo que eu sempre quis, tudo que eu amo fazer. São esses pequenos detalhes básicos, que, às vezes, a gente esquece, que me fazem bem nesses momentos.”