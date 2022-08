Ex-BBB Thaís Braz - Divulgação/Ita Mazzutti

Publicado 14/08/2022 07:00

Rio - Quase um ano e meio depois de deixar o "BBB 21", Thaís Braz segue em evidência com a carreira de influenciadora digital. Em junho deste ano, a ex-sister fez sua estreia na São Paulo Fashion Week, deixando claro seu desejo de se aproximar cada vez mais da moda. Em entrevista ao DIA, a jovem abre o jogo sobre o interesse em abraçar seu lado "fashionista" e relembra a emoção que sentiu ao cruzar a passarela do maior evento de moda no país.

"Eu já estava feliz só de poder assistir aos desfiles e, quando soube que iria conseguir estar na passarela, fiquei desacreditada. Sempre acompanhei todos os desfiles e profissionais da SPFW, pois amo estar por dentro das tendências fashionistas. No dia do desfile, ressignifiquei todos os medos e inseguranças e me permiti viver um sonho que marcou um grande momento na minha carreira. Eu quis homenagear a Thaís que passou pelo 'BBB' e resgatei a franjinha. Então, foi um misto de sensações, lembrei de toda a minha trajetória e do quanto eu posso ir além para persistir nos meus sonhos", afirma Thaís.

Apesar de ter chegado ao reality show da TV Globo como cirurgiã-dentista, a goiana de 29 anos conta que seu interesse pela indústria fashion é antigo. "Eu sou apaixonada por moda desde pequena. Sempre tive o meu próprio estilo e adorava montar looks. Acredito que o mundo da moda vai além de estar bem-vestida, imprime personalidade, conforto e segurança e, principalmente, aumenta a autoestima", opina ela.

"Um dos meus maiores objetivos com a moda é ajudar as pessoas a renovarem sua autoestima por meio de estilos e tendências. A moda potencializa os nossos melhores momentos. Pretendo conciliar o empreendedorismo com a moda e criar minhas próprias marcas. A minha primeira collab foi de biquínis e, em agosto, lancei uma coleção de óculos. Pensamos em três modelos diferentes que passeiam entre o fashion e o streetwear e o resultado não poderia ser mais incrível! Já estou com outros projetos em mente, tudo dentro dessa linha fashionista", revela a morena.

É com esse mesmo propósito de ter um impacto positivo na vida dos fãs que Thaís tem a autoestima e o autocuidado como temas recorrentes do conteúdo que produz para as redes sociais. Recentemente, a ex-BBB foi transparente com os fãs ao mostrar sua frontoplastia, um procedimento que realizou para diminuir o tamanho da testa. Confiante com o resultado, ela explica o motivo de ser tão aberta com as intervenções que realiza.

"Acredito que devemos tratar as nossas inseguranças com muito cuidado e apreço por nós mesmos. Se há algo que queremos mudar e que fará bem para a nossa autoestima, penso que é importante. Eu tinha muita insegurança com a minha testa e a cirurgia de frontoplastia renovou a minha autoestima. Hoje, consigo investir em novos penteados, ousar nos acessórios e me sinto cada vez mais confiante", diz ela, que já renovou o visual, na última quarta-feira, adotando um corte de cabelo em camadas e a franja no estilo "cortininha".

Sincera, Thaís confessa que ainda sofre com as comparações a outras mulheres, mas enxerga um futuro melhor. "Há muito tempo corpos femininos são alvos de julgamentos, ceifados de liberdade e, consequentemente, vítimas de pressão estética. Sinto que estamos caminhando para uma sociedade em que julgamentos invasivos sobre o corpo de alguém, seja do sexo feminino ou masculino, serão cada vez menos presentes".