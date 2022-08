Ex-BBB Jessi Alves - Divulgação/Iude Richele

Ex-BBB Jessi AlvesDivulgação/Iude Richele

Publicado 28/08/2022 07:00 | Atualizado 28/08/2022 09:16

Rio - Jessilane Alves, de 26 anos, teve sua vida transformada quando pisou pela primeira vez na casa do "BBB 22". Sete meses depois, a ex-sister abre o jogo sobre o sucesso que conquistou ao se tornar a última mulher a deixar o reality show da TV Globo. Em entrevista ao DIA, a professora de Biologia relembra os dias intensos que viveu durante o confinamento e comemora a recepção que teve fora do programa.

"Desde que saí do programa eu tenho recebido muito amor e carinho. Saber que há pessoas que se identificam comigo e com a minha história me deixa muito feliz. Além de poder conhecer pessoas que eu sempre admirei, conhecer novos lugares, me arriscar em novos desafios... Estou muito grata pelo o que estou vivendo!", celebra a goiana. "Venho trabalhando bastante junto com a minha equipe, e aos poucos estou alcançando coisas incríveis na minha vida. Esse é o meu foco no momento", completa.

Entre os meses de janeiro e abril, Jessilane foi vigiada por milhares de brasileiros durante 24 horas por dia. Agora, a influenciadora digital é sincera ao falar sobre a experiência de ter sua vida exposta para o público. "No começo, era muito estranho essa sensação de ser sempre observada, mas depois eu me acostumei e, às vezes, até esquecia das câmeras", brinca ela, aos risos.

"Foi uma experiência incrível e muito intensa. Acredito que eu saí do programa muito mais forte e corajosa do que eu entrei, muito satisfeita também por ter sido coerente no meu jogo e ter feito o melhor que eu pude", acrescenta a jovem.

E a passagem de Jessi pelo "BBB 22" foi marcada por altos e baixos na relação com os colegas de confinamento. Ao longo do reality show, a professora ganhou fama de fofoqueira e se envolveu em conflitos com brothers como Paulo André, Douglas Silva e o campeão Arthur Aguiar. No entanto, ela não demonstra ter mágoas ao falar sobre as dificuldades que enfrentou no relacionamento com os outros ex-BBBs.

"Um dos maiores desafios era a própria convivência. Ter que lidar com as diferenças do outro, de pessoas que você não conhece mas estão morando na mesma casa que você. Mas faz parte da experiência que é o ‘Big Brother Brasil’, e, aos poucos, fomos aprendendo a lidar com cada desafio que o programa nos apresentava", afirma.

Após o fim do programa, a bióloga destaca a amizade que tem com as "comadres", suas aliadas no reality show, e com Tiago Abravanel, que desistiu do programa antes de passar pelo paredão. "No momento, todos os participantes estão trabalhando intensamente, focados na carreira e nos compromissos, então acaba se tornando mais difícil encontrá-los. Mas tenho uma relação muito próxima com a Natália (Deodato), Lina (Linn da Quebrada) e Naiara (Azevedo), minhas comadres, e também com o Tiago. Sou muito grata por essas e outras amizades que fiz lá dentro."

Educação e influência nas redes sociais

Recentemente, Jessilane Alves participou do "Criança Esperança 2022", na TV Globo, com o tema "Educação é a nossa esperança". Durante o evento, a ex-sister se posicionou como uma voz ativa na luta pela valorização do sistema educacional brasileiro, assim como fazia durante o "BBB". Com ampla experiência em sala de aula, a professora explica a importância de usar o alcance que conquistou no reality show para defender suas causas.

"Eu continuarei falando sobre todas essas questões sociais que eu já levantava lá dentro ou que me constituem, só que agora trazendo elas para esse lugar que eu me encontro, fazendo com que elas tenham mais espaço para que a gente consiga reforçar todos esses assuntos. Eu continuarei sendo educadora e professora, espero conseguir fortalecer essas questões com a projeção que o programa me proporcionou", diz a ex-BBB.

Além disso, Jessi comenta os planos de retomar a profissão que tinha antes da fama. "Voltar para a sala de aula, neste momento, não é um dos meus objetivos. Acredito que uma das formas de usar essas oportunidades que tenho agora a meu favor é trabalhar para que eu tenha estabilidade financeira para poder um dia voltar a sala de aula tradicional única e exclusivamente por amor".