Sandy apresenta a turnê do projeto "Nós, Voz, Eles 2" - Brunno Rangel/ Divulgação

Sandy apresenta a turnê do projeto "Nós, Voz, Eles 2"Brunno Rangel/ Divulgação

Publicado 28/08/2022 07:00

Rio - Sandy tem uma leveza difícil de explicar. Por outro lado, passa como um furacão em todas as cidades do Brasil devido ao seu talento. A cantora de 39 anos retorna aos palcos, após três anos, para apresentar a turnê 'Nós, Voz, Eles 2' e arrasta uma legião de fãs. Seu último show no Rio de Janeiro acontece neste domingo, no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Com 32 anos de carreira, a artista chega a brincar que se sente aposentada, mas não esconde a emoção ao comentar como reencontrar seu público depois do isolamento social, ocasionado pela pandemia do coronavírus, tem sido emocionante.

fotogaleria

"É um misto de emoção grande. Estava com muita saudade, vontade de voltar ao palco, mas fiquei esperando o momento que achasse mais seguro. É uma coisa pessoal, me senti pronta agora. Ainda fico um pouco insegura, por mais que tenha tomado todas as doses da vacina, minha equipe também, tenho medo de expor as pessoas. Mas quando pisei no palco, no meu primeiro show, eu chorei de emoção, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Já tinha feito uma coisa ou outra, mas um show meu, com o meu público, só fiz agora. Fazia três anos que eu estava longe dos palcos", comenta Sandy.

Quem for ao show vai perceber que o cenário foi um pouco modificado nesta nova turnê. "Readaptamos, fizemos algumas alterações, lembrei de mudar a poltrona", lembra a artista, que assume ter tido dificuldades para escolher o repertório da apresentação. "É o maior desafio. Como é uma turnê que já vem de um projeto anterior, me sinto na obrigação de colocar as músicas que estão sendo lançadas. Mas fico com o coração partido, porque tenho músicas que são especiais na minha carreira e não queria deixar de cantar. Porém, acho que faz parte da concepção desse projeto e pretendo seguir assim até o fim. No ano que vem, quando tudo estiver lançado, vou trazendo de volta algumas músicas que tive que deixar de fora".

Entre os destaques da turnê 'Nós, Voz, Eles 2' está a parceria musical entre Sandy e Wanessa na música "Leve". "As pessoas não esperavam. Somos amigas há bastante tempo, mas não sei se as pessoas já tinham essa dimensão. E como existiu essa comparação no passado, uma falsa rixa criada pela mídia e por espectadores, que queriam uma treta... Existia uma necessidade de rivalidade entre mulheres. Coisa do passado. Graças a Deus, hoje, a gente tem essa ferramenta das redes sociais e projetos que ajudam a gente a quebrar esse paradigma. Foi uma boa oportunidade pra mostrar que isso (desentendimento) não existe e que, mesmo nós duas sendo artistas muito diferentes, existe um lugar na música onde a gente pode se encontrar. Achei isso lindo. Foi um encontro muito feliz. Deu para as pessoas perceberem isso. Foi tudo muito verdadeiro, não faço se não for assim", comentou a artista, que também dividiu os vocais neste projeto com Agnes Nunes, Vitor Kley, o duo OUTROEU, o pianista Amaro Freitas e Ludmilla.

Além de cantora, Sandy também é compositora. As letras das canções mostram os sentimentos da artista, que, para não expor sua 'intimidade', mistura alguns fatos reais com fictícios. "Escrevo sobre meus sentimentos. Tem músicas que são mais autobiográficas, mas gosto muito de misturar. Nunca revelo muito. Dessa maneira, me protejo. Falo coisas autobiográficas e misturo com coisas fictícias. Então, ninguém vai saber o que é verdade e o que não é. Sempre falo de sentimentos e sensações que são coisas minhas, de dentro. Todas (as músicas do projeto) vêm de poemas ou começos de poemas meus, então de qualquer maneira são muito minhas. Eu acredito em tudo daquilo que estou cantando e também sinto".

Juntos na vida e no batente

Casados há 13 anos, Sandy e Lucas Lima compartilham a vida pessoal e também profissional. A cantora diz que gosta de trabalhar com o marido, mas admite que de vez em quando rolam algumas discussões. "As vezes é complicado. Principalmente, porque quando a gente se vê a gente está falando de trabalho na hora de dormir, desperta, aí não dorme mais. A gente trabalha na mesa do almoço e jantar, na frente do filho. Quando o Theo (de oito anos) está (por perto) tentamos ser pessoa física. Tem também aqueles momentos que a gente discute, porque um discorda do outro. Tem as discordâncias, porque cada um tem suas visões em relação as coisas. A gente faz tudo junto, rolam umas discussões de vez em quando, mas esse último projeto fluiu bem, sem nenhuma mini treta", comentou ela aos risos.

Volta da série Sandy e Junior

O seriado 'Sandy & Junior', da TV Globo, foi um sucesso e ficou no ar entre 1999 e 2002. Questionada sobre a possibilidade dos atores fazerem um especial do programa, a artista disse que não descarta a ideia. "A gente já chegou a falar disso no grupo (de whatsapp de alguns integrantes da série), já tem uns 12 anos isso (risos). A gente nunca fez nada. A vez que a gente chegou mais perto de fazer alguma coisa foi há dez anos. Não tem nada concreto. Já existiu essa ideia, vontade, mas a gente não foi atrás, pelo menos não ainda. Talvez fosse uma coisa legal de se fazer, não descarto, porém não tem nada sendo feito", conclui.

'Me sinto meio aposentada'

Com 32 anos de carreira e um projeto recém-lançado, Sandy assume não ter grandes planos profissionais. Veterana na área, ela brinca que se sente aposentada e trabalha apenas por diversão. "Estou num momento da carreira que tenho essa possibilidade. De fazer só pra me divertir. Já me sinto meio aposentada (risos). Perco dinheiro porque vou fazer um negócio só porque acho legal. Gosto de me divertir trabalhando, já passei muito perrengue na vida. Claro, é inerente ao trabalho, mas as vezes quero só me divertir. Fui tentando sonhar e realizar. Nunca guardo nada que eu pense: 'Nossa, nunca fiz isso', 'será que vou morrer sem fazer?'", afirmou ela, que exemplificou: "Nunca fiz um teatro musical, já fui convidada mil vezes, mas é um formato que não se encaixa na minha vida. Tenho que passar dois três meses ensaiando, fazendo peça quinta, sexta, sábado e domingo... Eu? Com 32 anos de carreira, cansada, 'com sonhos adolescentes, mas as costas doem'? Não vou, não. Quero curtir e descansar", ressalta.

Discreta em relação a vida pessoal



A cantora sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes. Porém, em seu novo trabalho, ela mostra muitos momentos no estúdio de sua casa e o bate-papo com os convidados e amigos do projeto. Segundo a artista, tudo é feito de forma muito leve e cuidadosa. "Douglas Aguillar é um grande amigo e diretor. Ele manda muito bem e traz uma equipe que já conheço. Me sinto confortável porque está tudo muito na minha mão. O que eu não quero dividir, não deixo ir pra edição. É bom ser ele, porque esqueço que tem câmera. Então, a gente pode ser muito natural, descontraído, fazer tudo sem precisar se preocupar, porque eu vou cuidar dessa edição depois. O Douglas me conhece, não preciso ficar pedindo muita coisa. O Theo, meu filho, preservo das câmeras, das redes sociais, mas ele tem uma vida completamente normal. Ele desce lá (no estúdio), até apareceu de costas no 'Nós, Voz, Eles 1'. Acho tranquilo, me sinto a vontade. É de um jeito leve, acontece de maneira fluida e fica confortável pra mim".

Em seguida, Sandy explica porque preserva sua intimidade. "Para muita gente é difícil de entender essa minha necessidade de me preservar num mundo de hoje, em que está tudo tão exposto, que tem redes sociais... Todo mundo se filma o dia inteiro, se posta. Muita gente faz isso. E tudo bem pra elas, elas não se sentem mal por isso. Eu me sentiria. Não fico bem com isso. Sofri coisas que não me fizeram bem durante fases tensas da vida, quando a gente ainda é adolescente, passando por fases importantes, no corpo, na vida social. Estava lá exposta, sujeita a opinião de outras pessoas. Quando a gente é mais nova, deixa uma marca. Poderia ter surtado e dito: 'não quero mais essa vida', 'vou morar fora daqui', mas encontrei meu jeito de poder continuar minha carreira, poder estar com as pessoas e seguir nesse trabalho que é de exposição, mas de um jeito que eu tenha minha intimidade preservada", afirma ela, que confessa: "Não sou boa com esse negócio de rede social por causa da exposição, intimidade. Me incomodo de me fotografar, filmar, me expor, do jeito que estou vestida em casa. Quero sempre me arrumar um pouquinho. Tenho um pouco de dificuldade, mas vou tentando me adequar".