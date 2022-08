Isadora Cruz é a protagonista de Mar do Sertão - JOAO COTTA / TV Globo

Rio - A atriz paraibana Isadora Cruz, de 24 anos, vai fazer sua estreia como protagonista de uma novela da TV Globo amanhã. Ela será Candoca em "Mar do Sertão", de Mario Teixeira, substituta de "Além da Ilusão" no horário das 18h. Mas este não é o primeiro trabalho de Isadora nas telinhas. Ela já atuou em "Haja Coração", de 2016, em que deu vida à personagem Cris.

No novo folhetim, Isadora interpreta Candoca, uma jovem com personalidade marcante, que está sempre atenta a tudo que acontece em sua cidade, a fictícia Canta Pedra. Por isso, a professora terá muitos conflitos com o prefeito Sabá Bodó (Welder Rodrigues), que vive tendo suas ações questionadas por ela. Noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), por quem é completamente apaixonada, ela sonha com o dia em que os dois finalmente subirão ao altar. Mas uma tragédia vai separar o casal e Candoca acabará se casando com Tertulinho (Renato Góes).

A artista revela que está se doando por completo para sua primeira protagonista e quem tem muitos pontos em comum com Candoca. Ela também conta que sua preparação para a personagem foi intensa e incluiu uma grande pesquisa. "É um trabalho constante, diário, de grandes transformações. Assisto a muitos filmes como referência, estou lendo alguns livros que me inspiram e tentando encontrá-la no meu íntimo e nas minhas próprias vivências, porque Candoca é muito parecida comigo, eu dou muito de Isadora pra Candoca e ela me ensina muito também sobre mim. É uma relação simbiótica que vou vivendo com muita intensidade, verdade e entrega. Renovo o olhar e a minha percepção da personagem a cada dia. Cada cena é uma peça do quebra-cabeça que vai se montando, e vou mergulhando cada vez mais nesse universo que está sendo construído", afirma.

A jovem define sua personagem como "uma mulher movida pelo amor". "Candoca entende que ela tem o poder de transformar a realidade das pessoas, o poder de ajudar Canta Pedra e o poder da sua voz como mulher. Ela é movida pelo amor aos animais, ao meio ambiente, à preservação da natureza, o amor dela por Zé Paulino... Candoca é principalmente movida pelo amor e essa esperança, essa fé em um futuro melhor, e o poder de sua voz como mulher para transformar essa realidade".

Isadora afirma que Candoca representa uma transformação não só em sua carreira, mas também em sua vida. "Candoca pra mim, na minha carreira, pra minha vida, está sendo transformadora. Poder interpretar personagens fortes ensina a gente a encontrar uma força que a gente as vezes acaba esquecendo que a gente tem. O poder que os personagens têm de transformar a gente, de fazer a gente encontrar qualidades, defeitos, coisas novas na gente é muito lindo e eu tenho aprendido muito com a força de Candoca, a força feminina dela", comemora. "Tem sido um presente pra mim. Não só para a minha carreira, mas pra minha alma, pra minha vivência humana de poder contracenar com atores, com profissionais tão maravilhosos".

Segundo a atriz, assim como Candoca, os telespectadores de "Mar do Sertão" vão ficar com o coração divido entre os dois amores da personagem. "O triângulo amoroso vai ser muito interessante porque são dois amores muito distintos. Zé Paulino é um amor puro, de alma gêmea, de reencontro de outras vidas, um amor inocente, verdadeiro. Já o amor de Tertulinho é baseado na praticidade da vida, nas ações. Vai ser muito difícil essa escolha de Candoca porque os dois são muito especiais, muito importantes para a vida dela. Vai ser interessante para o público, que vai ficar dividido entre esses dois amores", aposta a atriz.

Diversidade

Paraibana de João Pessoa, Isadora Cruz comemora o fato de grande parte do elenco de "Mar do Sertão" ser formado por nordestinos. "Fico cheia de esperança ao ver essa celebração da diversidade do povo brasileiro, que é a nossa maior riqueza! Para mim é uma honra poder representar o Nordeste, a Paraíba, João Pessoa, através de uma personagem tão forte. Sempre tive muito orgulho de ser paraibana. Sempre soube que é da Paraíba, das minhas origens, da minha raiz, que vem a minha força e é a base de quem eu sou verdadeiramente", afirma.

Parceiros de cena

A atriz ainda não conhecia seus parceiros de cena antes das gravações, mas revela que a viagem que fizeram ao Nordeste os aproximou muito. "Foi muito especial começar pela viagem ao Nordeste porque nos imbuímos da energia mágica do Vale do Catimbau e de Piranhas, que nos inspirou muito e me ajudou na chegada da personagem. Tomei banho no Rio São Francisco e me senti 'batizada' de Candoca pelas águas", relembra.

"Todos nós, do elenco e da equipe, ficamos mais íntimos e unidos, foi super importante para nosso entrosamento em geral. É essencial que a gente crie esse vínculo porque acabamos passando mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos amigos e família, então, eles viram sua família pelo período da novela. A nossa cidade cenográfica vai ser inspirada no centro histórico de Piranhas, foi emocionante chegar lá e ver tudo aquilo vivo e funcionando, ver que Canta Pedra realmente existe no Brasil", completa.