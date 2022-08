Ivete Sangalo - Divulgação / TV Globo

Publicado 21/08/2022 05:00

Rio - A queda de cabelo pode ser considerada uma das sequelas da Covid-19. Ivete Sangalo, de 50 anos, revelou através de suas redes sociais, na última semana, que enfrenta o problema, após contrair a doença. Para diminuir os danos e estimular o crescimento das madeixas, a cantora tem feito um tratamento com o auxílio de uma profissional. Em entrevista ao Dia, a biomédica Adriana Lima explica a relação do novo coronavírus com a perda dos fios.

"A Covid-19 pode causar o que é chamado de eflúvio telógeno. Esse problema é conhecido por gerar a perda de fios de uma forma difusa, sem afetar apenas uma parte do couro cabeludo. Por esse eflúvio, a queda de cabelo se torna uma das sequelas do coronavírus, podendo até desenvolver alopecia", afirma ela, que lista outros motivos que podem resultar na queda de cabelo. "Os principais são emocionais e hormonais, como o excesso de estresse no dia a dia, hipotireoidismo e as alterações dos níveis de hormônios, uso de certos medicamentos, e o excesso de vitamina A ou B no organismo".

A queda diária de alguns fios é normal. Adriana, então, ensina a identificar quando ela pode ser considerada um problema. "É quando essa perda se acentua e ocorre numa quantidade maior do que costumava a ser. Por isso, há uma diminuição no volume do cabelo e na sua espessura também, provocando o surgimento de entradas, principalmente na lateral da cabeça. Outra forma de identificar é prestar atenção nas toalhas, fronhas de travesseiro, nas roupas, os fios ficarão grudados ali durante o uso, é possível identificar também se há uma quantidade maior."

Se o cabelo está caindo demais, não se preocupe! Existem vários tratamentos para minimizar os danos. "Existem diversos, mas o que eu mais recomendo é a Intradermoterapia Capilar. Esse procedimento aplica substâncias ativas no couro cabeludo do paciente, assim ajuda a controlar ou interromper a queda dos fios, por ser um tratamento que cria um contato tão direto com o couro, ele também auxilia na nutrição e no crescimento de novos fios", afirma a biomédia.

"Também é possível realizar a aplicação de ativos no bulbo capilar, o tratamento pode ser feito com Peptídeo e Minoxidil, ele irá fortalecer a raiz e fazer nascer novos fios saudáveis. Esse procedimento pode ser feito a cada 15 dias ou, pelo menos, uma vez ao mês", completa.

Cortar o cabelo, no entanto, não é uma solução. "Não existe qualquer estudo que afirma que cortar as pontas, ou até mesmo uma quantidade maior, influencia no crescimento ou na suspensão da queda dos fios. A raiz, que está lá no couro cabeludo, não possui qualquer tipo de ligação com as pontas, então cortar não adiantará em nada", destaca Adriana.

Manter o cabelo preso por muito tempo também não é indicado. "Prender o cabelo constantemente, por um longo período de tempo, tende a enfraquecer os fios, aumentando ainda mais a queda dos fios. É um mito constantemente espalhado mas não procede, o ideal é prendê-los com pouca frequência."