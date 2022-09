Publicado 04/09/2022 00:00

As equipes da série 'Reis' estão trabalhando em Minas Gerais, nas locações de Milho Verde e Sete Lagoas, já há algumas semanas, mas as gravações nessas cidades caminham para o fim. As últimas serão captadas em algumas cavernas.

E se aprofundando melhor no roteiro, foi possível constatar que as muitas sequências de cenas em andamento farão parte, na verdade, da quarta e quinta temporadas. Porém, também por lá, haverá uma gravação especialmente para a sexta temporada, movimentando a personagem de Paloma Bernardi. Cenas de Bate-Seba, primeira personagem bíblica da atriz, em uma cachoeira.

Mharessa Fernanda, Alex Morenno, Gabriel Vivan, Jessica Juttel, Camila Mayrink e Cirillo Luna, entre outros, também foram escalados para Minas. O pessoal pretende encerrar todo o circuito de gravações na próxima terça-feira, dia 6, e logo em seguida retornar ao Rio de Janeiro, base dos estúdios.

Por outro lado, além do empenho de seus atores e demais profissionais, os trabalhos de 'Reis' também estão chamando atenção por causa de uma inovação colocada em execução nas suas gravações: o uso de drones e de estabilizadores de câmera, que ajudam a dar equilíbrio para imagens em movimento. Um recurso que deixa o público com a sensação de estar dentro da história.

Animados

Carolina Dieckmann - Reprodução Instagram

Os atores de 'Vai na Fé', no caso, Letícia Salles, José Loreto, Carolina Dieckmann (foto), Sheron Menezzes, entre outros, começaram a receber os capítulos da novela. O roteiro de Rosane Svartman tem sido muito elogiado por todos.

Chef vira ator

O público está acostumado a ver o chef Felipe Bronze à frente de realities de culinária como o 'Top Chef Brasil', que já emplacou três temporadas na Record e tem previsão de voltar à grade em 2023. Mas como ator, ainda não. Isso vai mudar a partir do próximo dia 15, com a estreia do filme 'Uma Pitada de Sorte', dirigido por Pedro Antônio.

Roteiro

'Uma Pitada de Sorte' vai contar a história da batalhadora Pérola (Fabiana Karla). Seu maior sonho é ser reconhecida como chef, porém, enquanto isso não se torna realidade, ela trabalha como animadora de festas infantis e também comanda a cozinha de um restaurante no Rio de Janeiro.

A virada

Tudo começa a mudar na vida de Pérola quando ela é aprovada para uma audição para ser assistente de um renomado chef em um programa de televisão. Também no elenco, JP Rufino, José Rubens Chachá, Regiane Alves, Mouhamed Harfouch, entre outros.

Mais cinema

O filme 'Sistema Bruto' tem estreia marcada para o dia 29. Produção com temática sertaneja, tem Bruna Viola como protagonista e participações de Carol Valentim, Chitãozinho, Djalma Pivetta, Felipe Massa, Gian e Giovani, Guilherme e Santiago, Lauana Prado, Marcelo Zangrandi, Marisa Orth, Maurício Meirelles.

Como será

A comédia 'Sistema Bruto' acompanha Bruna e Rosa, duas amigas que, além de frequentarem os mais badalados bares e festas sertanejas do interior, também são apaixonadas por velocidade e adrenalina. Certa noite, as amigas fazem uma aposta com amigos e decidem participar de uma competição de corridas de caminhonetes.

Dois tempos

Sucesso na internet com suas dublagens, Saulo Segreto atendeu chamado da Record e se prepara para integrar o elenco da série 'Reis'. Detalhe: ele também trabalhou em 'Verdades Secretas 2', que a partir de outubro poderá ser conferida na Globo.

Finalizando

O diretor Luiz Fernando Carvalho ainda não sabe como vai ficar sua situação na TV Cultura. Mesmo porque, ele ainda está às voltas com a montagem dos últimos capítulos da série 'IndependênciaS', com estreia dia 7, às 22h.

Cirilo

Sempre lembrado pelo trabalho como Cirilo em 'Carrossel', Jean Paulo Campos não para. Depois de encerrar participação nas gravações da série 'Musa Música', para a Globoplay, ele também foi chamado para 'Spider', série sobre Anderson Silva, para o Paramount .

Previsão de estreia

Ainda sobre 'Vai na Fé', a Globo está trabalhando com duas datas, para a exibição do primeiro capítulo. A substituta de 'Cara e Coragem' deve estrear no dia 9 ou no dia 16 de janeiro de 2023.

baterebate

Devidamente autorizada pela Record, Fabiola Reipert estará no 'Faustão na Band', dia 13.

'Nosso Lar 2 - Os Mensageiros', filme de Wagner de Assis, chegará aos cinemas em agosto de 2023.

Julio Andrade gravou participação em 'O Jogo Que Mudou a História'. E agora tem pela frente a série do Betinho.

'Bem-vinda a Quixeramobim', com Monique Alfradique, Chandelly Braz e Valéria Vitoriano, estreia em outubro nos cinemas.

Jornalismo da Record está trabalhando em uma reportagem especial sobre o bicentenário da Independência do Brasil. E movimentando suas equipes também fora de São Paulo.

Foi só falar que a Globo não estava fazendo nada para promover 'Todas as Flores', novela de João Emanuel Carneiro para a Globoplay, e acordaram por lá. Letícia Collin, por exemplo, já apareceu com o visual da vilã Vanessa.

C'est fini

Já está disponível nas plataformas Now e Vivo, o documentário 'Utopia Brasil', trabalho do cineasta e roteirista Newton Cannito com codireção de Leonardo Brant. Mostra como a cultura brasileira pode contribuir no surgimento de uma nova utopia planetária. Canitto também está presente no roteiro de 'O Sequestro', filme sobre a vida de Silvio Santos, que chegará aos cinemas em breve.