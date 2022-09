Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello - Reprodução/Instagram

Rio - Claudia Raia causou o maior furor nas redes sociais na última segunda-feira ao anunciar que está grávida. A atriz de 55 anos espera o primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello. Ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari. A artista contou que a suspeita em relação a gestação começou após sua média estranhar seus níveis de hormônio. Antes de fazer os exames pedidos pela profissional, a dançarina recorreu ao velho e bom teste de farmácia e se surpreendeu com o "positivo".

Segundo o ginecologista e obstetra Dr. Alfonso Massaguer, engravidar de maneira natural na idade de Claudia é incomum. "A chance é mínima, raridade da raridade. Após os 35 anos já há uma redução da fertilidade, mas ela se acentua muito após os 40 anos", destaca o médico, que aponta os prós e contras da gestação nesta idade: "Os prós são as condições econômicas e sociais melhores em alguns casais. Os contras são baixa taxa de gravidez, aumento do risco de má formação cromossômica (como síndrome de Down), aumento de abortos espontâneos, aumento do risco de parto prematuro".

As mamães com mais de 40 anos também devem ficar atentas durante a gravidez. "Para a mulher, a gravidez acima de 40 anos agrega riscos como diabetes gestacional, hipertensão na gravidez ou a prematuridade, que pode ser consequência desses e de outros implicadores. É claro que esses problemas de saúde observados geralmente no acompanhamento do pré-natal também aparecem nas faixas mais jovens, inclusive entre grávidas adolescentes, mas a mulher que planeja e tenta uma gestação tardia, deve seguramente buscar um acompanhamento médico mais precoce, de maneira consciente e demandará acompanhamento ainda mais criterioso", reforça Dra. Maria do Carmo Borges de Souza, especialista em reprodução assistida.

Se a mulher tem o desejo de ser mãe tardiamente, é recomendado antecipar o congelamento dos óvulos ainda na fase reprodutiva. "O ideal é que o congelamento dos óvulos seja feito antes dos 35 anos. Até essa idade é possível assegurar que eles estejam mais saudáveis e ainda dentro da melhor fase reprodutiva. Caso isso não tenha ocorrido, a recomendação é uma esclarecedora conversa realista com um médico especialista em Reprodução Humana para a avaliação do caso específico", afirma a profissional.

Dra. Maria do Carmo também confirma que muitas mulheres tem adiado os planos da maternidade. "É notório em virtude de diversas razões. Em muitos casos pela prioridade dos projetos profissionais, em outros, na busca pelo parceiro ideal para a constituição de uma família e até em razão de uma decisão que só aparece numa fase mais madura da vida. Por isso, essa é uma informação que deve ser bem difundida entre as mulheres. Costumo dizer que é como 'ter uma cartinha na manga', uma guarda preventiva, um seguro de sonho".