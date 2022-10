Deolane Bezerra - reprodução do instagram

Publicado 02/10/2022

Rio - O elenco feminino de 'A Fazenda 14', da Record TV, tem chamado a atenção por sua beleza. O que muitos não sabem é que, antes de participarem do reality rural, algumas famosas se submeteram a alguns procedimentos estéticos e, até mesmo, cirurgias plásticas para ficarem ainda mais gatas. Um dos grandes destaques desta edição, por exemplo, Deolane Bezerra fez lipoaspiração duas vezes, colocou silicone, preenchimento labial e hidrogel no bumbum. Já Tati Zaqui e Deborah Albuquerque têm próteses de silicone nos seios. Esposa do cantor Naldo Benny, Ellen Cardoso, a Moranguinho, modificou um pouco o rosto com harmonização facial, bichectomia e lipo de papada.

Com mais de 40 anos de experiência na área, Dr. Luiz Haroldo Pereira afirma que o fato das artistas se submeterem a alguns intervenções estéticas estimula a mulherada a querer mudar algo em si. "A influência da mídia é muito grande. Sempre que estreia um novo reality, recebo pessoas no consultório mostrando fotos dos participantes falando que querem um corpo assim. Porém, cada caso é um caso, são biotipos diferentes e isso precisa ser levado em consideração. É impossível ficar igual a alguém", ressalta.

O profissional também alerta que a realização de mais de duas cirurgias por vez não são indicadas. "As cirurgias combinadas podem ser realizadas desde que seja com um cirurgião experiente, com uma equipe bem treinada e que faça em tempo suficiente. Cirurgias que passem de quatro, seis horas, não são recomendadas de serem combinadas, por exemplo. Dá fazer mama e abdômen, abdômen e face, no mesmo dia. Duas cirurgias podem ser feitas, três raramente é possível", destaca ele, que completa: "A harmonização facial é uma cirurgia que pode ser realizada em consultório, como também o preenchimento labial, o botox. Mas cirurgias mesmo, que necessitam de anestesista, devem ser feitas em ambiente hospitalar".

Segundo dr. Luiz Haroldo, a busca pelo aumento dos seios nos consultórios ainda é grande. "Claro que aqueles de 350ml, 460ml, de cada lado, hoje não são tão procurados. A média atualmente é de 200ml a 300ml, esses são uma boa escolha. Não podemos esquecer que a cirurgia híbrida, associada de próteses de silicone com enxerto de gordura dá um resultado mais sensacional com melhor recuperação para o paciente", afirma.



Antes de fazer qualquer procedimento, o médico indica que a pessoa pense bem antes. "Reverter cirurgias é algo muito complicado, principalmente na face. Algumas vezes conseguimos resolver a harmonização facial e a bichectomia, mas com o silicone é mais desafiador. Em alguns casos, não tem como voltar ao normal, só com cirurgias graves e agressivas, podendo trazer riscos".