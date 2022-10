Luiza Possi celebra 20 anos de carreira com álbum de músicas inéditas - Divulgação / Lucas Mennezes

Luiza Possi celebra 20 anos de carreira com álbum de músicas inéditasDivulgação / Lucas Mennezes

Publicado 02/10/2022 07:00

Rio - Luiza Possi está de volta e pronta para comemorar os 20 anos de carreira que completa em 2022. Na última quinta-feira, a cantora iniciou sua nova era musical com o lançamento do single 'Agridoce', em parceria com Lulu Santos. A faixa dançante abre caminho para o novo álbum da artista, previsto para 2023, e representa o novo momento que a carioca de 38 anos vive, mostrando seu lado mais pop na celebração pelas duas décadas na estrada.

fotogaleria

"Há muitos anos que eu não tinha tanto assunto assim pra compor. Que eu não tinha vontade de compor, eu não encontrava pessoas com quem eu me identificasse tanto musicalmente. Agora, eu estou nesse momento muito rico", conta Luiza. "Eu estou com muito assunto pra falar, pra me expressar, pra dançar. A minha voz está alcançando registros que eu nunca alcancei antes, eu estou cantando de um jeito que nunca cantei antes. Os hormônios da gravidez me fizeram muito bem", afirma a mãe de Lucca, de 3 anos, e Matteo, que completa um ano este mês.

Sem esconder a animação com o projeto, a compositora explica a ideia de voltar a colaborar com Lulu Santos, depois de lançarem a música 'Tempo em Movimento', em 2013. "A gente gosta de trabalhar com quem a gente se dá bem. O Lulu é um lorde, um parceiro, um amigo. E dentro da MPB, acho que ele é o artista mais pop, então isso tem muito a ver com o meu momento", analisa a filha da cantora Zizi Possi e do produtor Líber Gadelha, que faleceu em 2021.

A colaboração chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe, divulgado na sexta-feira, trazendo Luiza em looks arrasadores e muita coreografia. Sobre as gravações com o colega, ela relembra: "O clima era demais! A gente começava a fofocar e não parava nunca mais", brinca. "Eu sempre fui muito amiga do Lulu, desde pequena, na verdade. E a gente conviveu muito na época de 'The Voice Brasil' e sentimos saudades", diz a artista, que foi assistente do técnico Daniel durante quatro anos no reality musical da TV Globo.

Nova era, novos parceiros

Se lançando em um "R&B tropical", como ela mesma define, Luiza fala sobre a experiência de trabalhar com artistas mais novos. O single 'Agridoce' tem letra composta pela artista ao lado de Mayra, Marília Lopes e Elana Dara, que assinou o hit 'Cachorrinhas', de Luísa Sonza, e também participa de uma das faixas do novo álbum de Possi. "Era muito legal ter a visão de uma menina de 22 anos, como a Elana, outra de 29, como tem a Jenni Mosello, e eu, de 38. A vibração foi incrível", declara a dona do projeto.

"Esse projeto era pra ter começado há uns 5, 6 anos atrás. Eu fui tomando outros caminhos e, quando eu me vi livre musicalmente de novo, eu tomei o caminho que eu acreditava lá em 2016", comenta ela, que ainda traz nomes como Rincon Sapiência, Grag Queen e GAAB entre os convidados do novo disco. "Eu queria muito compor com essas pessoas, tocar com essa sonoridade, me escutar numa balada..."

E outra novidade do projeto é a estratégia que Luiza escolheu para divulgar as músicas inéditas que gravou desde março deste ano. As faixas serão lançadas em “pílulas”, com uma nova canção sendo lançada a cada mês, enquanto o álbum completo está previsto para chegar apenas em meados do ano que vem. "Acho que, dessa maneira, as pessoas ‘degustam’ mais, dão mais importância para cada faixa”, avalia.

20 anos de carreira

O primeiro álbum de estúdio de Luiza Possi, intitulado ‘Eu Sou Assim’, chegou às lojas em 2002, em um momento em que redes sociais e plataformas de streaming não tinham o peso que têm atualmente. Com duas décadas de experiência, a cantora procura estar atenta aos movimentos do mercado para se manter entre os principais artistas brasileiros. “Uma das minhas maiores qualidades é querer estar sempre sabendo o que está acontecendo no momento. Querendo descobrir a próxima rede social, o novo tema, o novo conteúdo”, revela.

“E é muito legal olhar pra trás. Mas, ao mesmo tempo, eu penso: 'que difícil ter assunto, ‘ser’ assunto'. Não estar no olho do furacão por notícias ruins ou por uma exposição exacerbada. É difícil ser relevante, mas da forma como eu quero. Não vou ficar falando de sexo ou dessas coisas que não dizem nada a respeito do meu momento, não tem nada a ver”, garante.

No dia 15 de outubro, Luiza pretende revisitar seu repertório antigo na gravação de um novo DVD comemorativo. No entanto, a loura deixa bem claro que seu foco está nas novidades: “Eu sinto que ainda tenho muita coisa pra botar no mundo, então não daria pra ficar revisitando o passado. Todas as minhas forças estão para as minhas músicas novas”.

Maternidade e vida pessoal

Além de se arriscar em um gênero musical diferente, a artista também fez seu retorno aos estúdios após o nascimento do filho caçula, Matteo. Sincera, Luiza admite que não é fácil conciliar vida profissional e os cuidados com os frutos de seu casamento com o diretor Cris Gomes. "Estaria mentindo se dissesse que está tudo sob controle (risos). Quando você é mãe, você entende que nada mais está sob controle”.

“É uma loucura: quando tem show no fim de semana, eu fico super feliz por um lado e, por outro, só penso nos meus filhos. Quando dói, tem que deixar doer mesmo. E quando não dói, a gente tem que ficar feliz. Acho que a gente que é mãe tem que parar de se cobrar tanto, se cobrar por sentimentos. Teve um dia que eu perguntei para minhas amigas: 'Tudo bem a gente ficar de saco cheio de ser mãe?'. E elas falaram: 'Tudo super bem'. E as pessoas têm que saber que está tudo bem”, opina.

"Quando eu fiquei grávida, eu pensei: 'como vai ser?'. Porque eu sou uma artista sensual, mas a gente perde o sex appeal quando vai ser mãe, então como fica essa imagem? Mas, depois que me tornei mãe, eu percebi que eu era muito mais do que 'só sexy'. Vi que eu tinha muito mais para acrescentar. Você vira um ser mais amplo e que pode falar de mais assuntos. Porque você tem o amor maior, e, nisso, o seu ego não é tão grande, porque você tem muitas outras coisas pra dar conta antes do seu ego”, afirma a cantora.

Apesar da rotina agitada entre ensaios, gravações, publicidades e família, Luiza Possi não esconde sua felicidade ao falar sobre seus projetos pessoais e profissionais. “Eu me sinto num 'equilibrar de pratos eternos', mas é bom. Eu acho que, se eu não tivesse tantos pratos para equilibrar, eu não estaria tão feliz", finaliza.