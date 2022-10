Ervas são usadas para fazer chás termogênicos e calmantes - Divulgação

Publicado 23/10/2022 05:00

Rio - O estresse pode ser um dos grandes vilões na hora de eliminar os quilinhos a mais. É que ele pode gerar desequilíbrio hormonal e, devido a isso, fazer com que o corpo armazene mais gordura. Ou seja, além da alimentação saudável e atividades físicas, a saúde mental é uma grande aliada quando o assunto é emagrecimento. A boa notícia é que há alimentos e chás que ajudam a proporcionar uma sensação de bem-estar e, consequentemente, favorecem a perda de peso.

“Os chás de capim Santo, ashwagandha, maca peruana e erva cidreira são ervas que servem pra modular o estresse. Já para melhorar a qualidade do sono, os de mulungu, passiflora, valeriana são os mais indicados”, afirma a nutricionista Renata Branco, que destaca a importância de se hidratar ao longo dia, com muita água, para favorecer a eliminação de líquido e toxinas.

Alguns alimentos também ajudam a trazer mais tranquilidade e até mesmo disposição em meio a rotina exaustiva. "Goma acácia, psyllium, verduras, como brócolis e chicória, iogurte natural, kefir e kombucha são alimentos que modulam a microbiana intestinal, favorecendo a eliminação de toxinas, fortalecimento do sistema imunológico, absorção de nutrientes e melhora da saúde mental", explica a profissional. Ela ainda cita a importância da utilização de cereais e pseudocereias, como farelo de aveia, chia, linhaça e psyllium, na alimentação, já que eles ajudam equilibrar a fome e servem como alimentos para as bactérias do intestino.

Outra dica de Renata é intercalar os tipos de dieta para ter um melhor resultado de emagrecimento. "Aconselho utilizar planejamentos nutricionais fazendo ciclos de dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente, além de usar estratégias para estimular enzimas antioxidantes a diminuir a resposta inflamatória, como ingerir três vez ao dia um chá, comer três porções de frutas, variando suas cores, dois tipos de verduras e dois tipos de legumes nas refeições. Isso é importante para um emagrecimento saudável”, destaca.

Responsável por garantir a trilha sonora do talk Show "Jojo Nove e Meia", comandado por Jojo Todynho, no Multishow, DJ Taty Zatto fala sobre os benefícios dos chás e diz que já perdeu quatro quilos. "Passei a tomar o chá termogênico e anti-inflamatório duas vezes ao dia. Ele me ajudou na questão de retenção de líquidos e fez meu metabolismo acelerar por causa da ação termogênica. O chá, associado a minha alimentação saudável e exercícios, fez minha vida mudar totalmente. Emagreci uns 4 kg. A noite tomo o chá para ansiedade e qualidade do sono. Neste tem mulungu, maracujá e camomila. Sinto que durmo bem mais tranquila. Hoje entendo que a quantidade e qualidade do sono também são fundamentais para perder peso".

Renata Branco, então, ensina as receitinhas dos chás de Taty Zatto. Confira!



Chá termogênico e anti-inflamatório

Ingredientes:

- 1 colheres de chá de cúrcuma

- 2 colheres de sobremesa de gengibre ralado

- 1 colher de sobremesa de chá verde

- 1 litro de água



Modo de fazer: Adicionar o gengibre, cúrcuma e o chá verde na água fervida e deixar em infusão por 10 minutos. Tome duas vezes ao dia.



Chá para ansiedade e qualidade de sono

Ingredientes:

- 3 colheres de sopa de mulungu

- 6 colheres de sopa de camomila

- 6 colheres de sopa de melissa

- 6 colheres de sopa de maracujá

- 1 litro de água

Modo de fazer: Triture as ervas no mixer. Armazene em um recipiente de vidro e guarde ao abrigo de luz e umidade. Misture cinco colheres de sopa cheia da mistura em 1 litro de água fervida. Deixar 10 min em infusão. Tome uma xícara a noite.