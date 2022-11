Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Rio - Com alguns dias frios e chuvosos nesta primavera, há quem torça para que o verão, que começa no dia 21 de dezembro, chegue logo. A estação mais quente do ano traz cores alegres, pouca roupa, marquinha de biquíni e mais badalações. Por outro lado, ela pode ser tornar uma grande vilã dos cabelos devido às altas temperaturas, água salgada do mar e cloro da piscina.

"O verão uma época em que o seu cabelo sofre com a alta exposição do sol, que está numa temperatura muito elevada, isso por si só já resseca o cabelo. Porém, temos outros fatores que ajudam a ressecar mais ainda, como a água salgada do mar, a água com cloro das piscinas (principalmente as loiras), por fim, é uma época badalada, em que saímos mais, então há um uso ainda maior das ferramentas de calor, como o babyliss, a chapinha, o secador. Acaba sendo a junção de tudo que deixa o cabelo poroso", comenta o tricologista Olivier Costa.

O hair stylist, então, ensina algumas maneiras de minimizar os danos aos fios na estação mais quente do ano. "O tratamento pré-verão para os fios pode ser feito com produtos mais poderosos, então dê preferência a máscaras de reconstrução, de manutenção de cor, aposte na umectação com óleos específicos para cabelos. Outra dica é começar a utilizar as linhas que são próprias para o verão, já que elas são ótimas para a proteção solar. O ressecamento dos fios desenvolve a aparição de pontas duplas, e que podem ficar ralas e porosas, então, antes do verão chegar, corte as pontinhas. Na verdade, o ideal é que faça essa manutenção das pontinhas de três em três meses, mas sei que é uma tarefa mais complicada para diversas mulheres".

Quem tem o cabelo tingido precisa ter um cuidado ainda maior. "Não deixe para retocar a cor, as suas mechas, no auge do verão, já que a água do mar e da piscina causam um grande desbotamento, além de também deixar os fios esverdeados em cabelos descoloridos. O ideal é esperar mais de 15 dias para os fios entrarem em contato com essas águas, assim diminuirá os riscos", afirma o profissional, que também alerta a mulherada que alisa as madeixas e as cacheadas.

"Os cabelos cacheados e crespos, que naturalmente sofrem com o ressecamento, os que passaram por processos químicos, como o alisamento e a descoloração, precisam ser higienizados em dias alternados, a água consegue tirar as fontes de resistências dos fios, fazendo com que eles fiquem mais fracos e com mais chances de serem quebrados, por isso, não é recomendado fazer a lavagem diária", explica Olivier.



E diferente do que muitos acreditam não é necessário gastar uma fortuna para manter o cabelo saudável. "Existem diversas opções de receitas caseiras para dar uma boa incrementada nas máscaras capilares, Bepantol e a glicerina são uma ótima opção para misturar com as máscaras de hidratação, já o vinagre de maçã é ótimo para misturar com as máscaras de reconstrução", enumera.

"Um outro tratamento para melhorar a saúde dos fios é o Soro Capilar, que pode ser feito em casa. Separe 150ml de água e dilua 8 folhas de jaborandi, bata no liquidificador e coe depois. Misture esse líquido com 100ml de óleo de rícino, vira uma fórmula bifásica que ajudará no tratamento dos fios", completa.

O cronograma capilar também ganha destaque. "A hidratação é a etapa que irá garantir a reposição de água, ajudando na absorção de nutrientes presentes na formulação das máscaras. A nutrição é responsável por devolver os óleos naturais aos fios, além de proteger dos danos, como o ressecamento a perda de água. Já a reconstrução repõe as proteínas e a massa capilar que vai se perdendo por químicas, poluição do ar, ferramentas de calor".