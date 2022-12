Em ’Procura-se’, Camila Queiroz interpreta Alícia - Divulgação

Rio - A atriz Camila Queiroz, de 29 anos, faz sua estreia no cinema com o filme "Procura-se", adaptação audiovisual do livro de mesmo nome, da autora Carina Rissi, produzida pela HBO Max. Na obra, a artista interpreta Alícia, uma jovem sustentada pelo avô que vê seu mundo desmoronar com a morte do único parente. O momento difícil ainda piora quando ela descobre que a condição para ter acesso a herança é estabelecer uma relação amorosa durante um ano. "Procura-se" se ajustou aos dias atuais para destacar o poder feminino.

"Ela (Alícia, a protagonista) se sente traída pelo homem que a protegeu a vida inteira. Como o avô poderia achar que ela só poderia provar sua maturidade se casasse? Que tipo de proteção é essa? A partir daí, ela tem a chance de se descobrir. Ela quer viver muita coisa e é muito protegida por ele (o avô), porque ele tem medo de perdê-la. Ele já perdeu uma filha e Alicia foi tudo que sobrou para ele. Ela vai se descobrindo como mulher e (descobre também) o empoderamento feminino, a força das suas próprias conquistas. Vemos o desabrochar da personagem, conhecendo o mundo e achando a melhor forma de conviver com a imposição do avô", conta a atriz.

Estreia em Filmes

Camila Queiroz está feliz da vida por sua estreia nos longas-metragens. Ela relembra como surgiu o convite e as dificuldade em interpretar uma personagem já conhecida e amada pelos leitores.

"Assim que eu fui convidada, eu comecei a ler o livro antes mesmo de receber o texto. Eu nem queria dividir com o Klebber (Toledo, marido da atriz). Eu queria entender onde começava a história e a personagem. A Alícia é um grande desafio para mim. Primeiro, porque estou fazendo uma comédia romântica de uma menina herdeira que perde tudo e é obrigada a recomeçar a vida. É uma história que a gente já conhece e viu sobre isso em algum lugar. Eu não queria fazer o clichê, eu queria criar camadas para Alícia. Ela perdeu os pais muito cedo e o avô era a base dela, era tudo que tinha e mais amava. Daí ela perde o avô e na manhã seguinte descobre que perde a herança, a casa e tudo que sempre teve. Ela é obrigada a recomeçar, mas ela não abaixa a cabeça e nem se vitimiza. Ela banca tudo e é muito forte. Começamos a ver o lado vulnerável, humano e sensível dela", analisa.

Par romântico com Klebber Toledo



Casada com Klebber Toledo, a atriz reviveu a experiência de ter o amado como seu par romântico em "Procura-se". O casal repetiu a fórmula de sucesso da novela "Êta Mundo Bom!", exibida pela TV Globo em 2016. "Nos conhecemos fazendo um par romântico que não terminou junto em uma novela. Nesse tempo, nossa vida mudou tanto e já mudamos como pessoas e atores, e agora temos nosso casamento. Eu fiquei pensando como seria nosso reencontro no set de filmagens", inicia a atriz.

"A gente tem muita intimidade e tudo isso foi engraçado e novo. Ter contato como casal durante as filmagens sendo um casal de verdade. Ficamos sem graça em alguns momentos. Um olhar e sabemos o que o outro está pensando. Tivemos que limitar para que isso não ultrapassasse o excesso de intimidade porque interpretamos um casal que está criando intimidade", afirma.



Para garantir a herança do avô, Alícia decide viver uma relação de mentira com Max, vivido por Klebber Toledo. A atriz destaca como esse envolvimento transparece outros lados de sua personagem ao longo da história. "Essa relação traz a vulnerabilidade. Ela permite se conhecer e é bonito ver uma mulher se apaixonar. A relação inicia com desconfiança. Meu foco na preparação era criar camadas e profundidade para Alícia. Sentir mais do que o texto me dava, eu não queria que ela fosse uma personagem óbvia. Eu queria que as atitudes dela surpreendessem. Quando pensam que ela vai agir de um jeito, ela vai e age de outro. Imprevisível!"

TV X Cinema

Conhecida por seus papeis na televisão, Camila Queiroz pontua as diferenças ao mergulhar em um novo gênero no audiovisual. "É muito diferente porque você já recebe a obra fechada. Você sabe como a personagem começa e termina. Essa foi uma das coisas que mais me impactaram quando eu assisti ao filme pela primeira vez. Eu virei para o Klebber e falei: 'Nossa, é tudo tão rápido'. O arco da personagem é tão rápido que vemos ela nascendo, vivendo e acabando a história. Nunca tinha feito uma personagem em que a construção acontecesse tão rápido na minha frente. O ritmo de gravação é muito diferente, rodamos o filme em 30 dias. É diferente de uma novela ou série em que gravamos de cinco a 10 meses ou até um ano. É mais intenso em estudo e entrega porque precisa acontecer."

Com produção de Fernanda Mandriola e Nataly Mega, da Framboesa Filmes, roteiro de Guilherme Ruiz, Carolina Minardi, Alessandra Ruiz e Angélica Lopes e direção de Marcelo Antunez, "Procura-se" está disponível no catálogo da plataforma de streaming HBO Max.

