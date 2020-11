O professor de educação física Bruno Sapo, especialista em treinamento desportivo Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:15 | Atualizado 27/11/2020 16:22

Ter uma barriga chapada é o sonho de todas nós mulheres. Depois dos filhos e da rotinha de trabalho, casa, o nosso corpo não é mais o mesmo. Mas a mudança só depende de nós! Com força de vontade podemos ter o corpo com tudo em cima. Para o nosso próprio bem-estar. Por isso, hoje separei algumas dicas de exercícios para fazermos em casa e manter a barriga sarada para o verão!



A nova moda é a lipo HD, também conhecida como Lipo LAD. O procedimento cirúrgico promete os desejados gominhos no abdômen como em um passe de mágica. O que poucos sabem é que o procedimento não é indicado a qualquer pessoa, já que não é exatamente um processo de emagrecimento e sim, uma maneira de modelar a forma de quem já possui um corpo treinado. O professor de educação física Bruno Sapo, especialista em Treinamento Desportivo e mestre em Gerenciamento Esportivo, explica mais sobre esse assunto.



- A Lipo HD é recomendada para pessoas treinadas, que já estejam dentro da faixa de peso, percentual de gordura e de massa magra tidos como ideais. A melhor estratégia continua sendo investir o que seria pago em uma cirurgia em um personal, um nutricionista, um psicólogo e ainda sobra para fazer comida de verdade por muito tempo - afirma Bruno.



Para o tão sonhado ‘tanquinho dos sonhos’, o personal lista 5 dicas de exercícios infalíveis para aumentar o metabolismo, perder gordura e tornear o corpo.



- Os exercícios irão, além de potencializar o emagrecimento, promover força e hipertrofia, aspectos desejados por quem busca esse tipo de procedimento estético. São exercícios que qualquer pessoa pode ter a capacidade física de fazer sem complicações – explica Bruno.



Confira:



1 - Agachamento com a barra na frente

Diferente do que se pode imaginar, o primeiro exercício recomendado pelo profissional vai além do tradicional abdominal. “Este é um exercício multiarticular que exige bastante recrutamento da musculatura do abdômen, mais do que todos os exercícios de abdômen tradicionais”, revela Bruno. "Além disso, é claro, trabalhará bastante - e como prioridade - os músculos da perna, tais quais quadríceps, bíceps femoral e glúteos”.



2 - Levantamento terra

A mesma máxima do agachamento. Trabalhar o corpo todo em um exercício potencializará a queima de gordura enquanto tonifica os músculos.



3 - Abdominal pendurado na barra (Toes 2 Bar)

Este é avançado mas pode ser divertido. O personal explica que o aluno deve se pendurar na barra e tentar encostar os pés nela sem balançar o corpo. “Além de trabalhar o abdômen trabalha também os flexores de coxa, a pegada (o simples fato de se segurar na barra já é desafiador) e a musculatura das costas para estabilização”.



4 - Abdominal no GHD

Não é qualquer academia que oferece este aparelho, mas Bruno recomenda que se na sua academia tiver, você deve apostar nele na hora de treinar o abdômen. “A hiperextensão feita nesse exercício raramente é conseguida em outros”, afirma o personal.



5 - Abdominal Canivete

Apenas dois movimentos: elevar as pernas e o tronco ao mesmo tempo. Parece simples, mas é um dos abdominais mais eficazes, utilizado inclusive em treinamento militar. “Um dos exercícios com peso corporal mais desafiadores que existem”, explica Bruno.



Mudança de hábitos

Não adianta focar nos exercícios e não manter um estilo de vida equilibrado. Segundo o criador do “Treino do Sapo”, “É importante lembrar que a base para a perda de gordura é uma dieta equilibrada e adequada para a realidade de cada um” e faz um alerta sobre a importância de uma vida saudável, que vai muito além da estética: “Gorduras viscerais só reduzem o seu percentual com dieta, exercício e mudança de hábitos, não existe Lipo que as remova, sendo elas as mais perigosas para a saúde”.