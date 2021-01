Cuidados especiais com os cabelos no verão Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 06:00

Meninas, amanhã começa o meu novo programa na Band, o 'Vem Com a Gente', com uma edição especial de verão. Mas eu também vou deixar aqui na coluna super dicas para esta que é a estação mais alegre do ano. Nesta época os dermatologistas reforçam a importância da proteção solar diária, que inclui também cuidados especiais com os cabelos. Fiquem ligadas nas dicas e aproveitem bastante o verão!



- A exposição solar não danifica apenas a pele, ela pode também atingir a queratina dos fios e danificar os cabelos. O resultado dessa exposição sem os devidos cuidados é um fio quebradiço e cabelos ressecados - alerta a dermatologista Mariana Corrêa, especialista em Tricologia.



Confira as dicas da especialista:



- A rotina de cuidados com cabelos e couro cabeludo deve seguir uso de produtos adequados ao tipo de fio, normalmente envolvendo shampoo, condicionador e algum finalizador, com uso de boas máscaras capilares e óleos capilares, dependendo da avaliação de um dermatologista;



- Para os fios ressecados pela ação do sol recomendo óleos capilares que ajudam a recuperar os lipídios dos fios de cabelos, ajudando na qualidade e brilho do cabelo. Indico os óleos de argan que têm estudos publicados a respeito;



- Para blindar os cabelos antes de se expor ao sol existem vários cosméticos com vitaminas que protegem os fios da raiz ao comprimento;

- Para manter os fios bem hidratados, o uso de um condicionador após a lavagem é apropriado para restabelecer algumas propriedades dos fios que certos tipos de shampoos modificam, restabelecendo a maciez;



- Pessoas que praticam esportes aquáticos, por exemplo, sofrem mais agressões nos fios, necessitando de maior frequência nos cuidados, além disso, devem usar produtos que ajudem na hidratação das hastes capilares;

Couro cabeludo exige cuidados

Você sabia que os casos de câncer no couro cabeludo vêm registrando aumento, mesmo entre

os jovens? O alerta é do dermatologista Eduardo Mastrangelo Falcão, do Hospital São Vicente

de Paulo.



- O diagnóstico do câncer de pele no couro cabeludo, na maioria dos casos, demora mais, pois

as lesões ficam escondidas pelo cabelo. É importante procurar um dermatologista caso haja

qualquer alteração no relevo do couro cabeludo. Muitas vezes, quem detecta alguma lesão ou

anormalidade é o cabeleireiro, que alerta o cliente a procurar um médico para investigar -

afirma Eduardo Mastrangelo.



Como em todos os tipos de câncer de pele, o principal fator de risco para o câncer de couro

cabeludo é a exposição excessiva ao sol. Algumas substâncias, como o tabaco e arsênico

(exposição no trabalho), também são fatores de risco. Os cabelos protegem o couro cabeludo

da radiação UV, mas ainda assim, o uso de chapéu ou boné é indicado para proteger a região.



- Pessoas com cabelo mais rarefeito e calvície devem usar protetor solar no couro cabeludo, se

forem se expor ao sol. Existem alguns protetores que são mais fluidos, o que os torna mais

fáceis de aplicar na região. Importante lembrar de passar o produto também nas orelhas, que

costumam ser esquecidas e são um local frequente de câncer – adverte o dermatologista.

Chapéus grandes: tendência do verão

Depois dessa super dica, está na hora de usar e abusar dos chapéus, que são uma grande tendência do verão! O chapéu de palha é um dos acessórios em alta na estação. Eles são estilosos, bonitos, combinam com a moda praia e além disso, podem ser usado até mesmo à noite. Então, para deixar seu verão mais charmoso, aposte no chapéu de palha. A moda é usar os modelos grandes, quanto maior melhor. Maior no tamanho e maior na proteção também!



Então, vamos entrar na moda?