Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 06:00

Rio - A sister Juliette virou a sensação do momento após inovar na maquiagem dos olhos no programa 'Big Brother Brasil'. A participante tem um estilo único e usa um delineador diferente, com olhos marcados que está super na moda! Outra participante que arrasou no olhar, com um estilo "gatinha", foi a Thaís. Ela foi eliminada na última terça-feira, mas também fez sucesso com sua maquiagem.

Quer aprender como fazer o traço poderoso do olhar da Juliette? E a maquiagem gatinha da Thaís? Fique ligada nas dicas do maquiador Wagner Resende e se prepare para arrasar!

Comece a fazer sempre o delineador do meio do olho para o final;

Ficou tremido? Você pode pegar um cotonete e esfumar esse risco, apagar esse risco e fazer de novo;

Para fazer o gatinho, você deve prolongar a linha inferior do olho, um pouco na diagonal e ali você já tem o gatinho. Depois é só riscar emendando com a parte de cima;

Quem está começando, pode apoiar o dedo na bochecha para ajudar a passar o delineador e usar sempre um delineador em forma de caneta, que torna mais fácil a aplicação. A caneta delineadora é sempre mais segura. Um lápis com uma pontinha mais fininha também ajuda muito. O segredo é treinar no espelho;

Hoje está em alta o delineador que sobe um pouco no côncavo. Ou seja, você fez o gatinho e da pontinha do gatinho você vai subir um pouquinho para dentro do seu côncavo, um risquinho para dentro. Fica moderno e pode ser muito usado para noite;

O delineador mais fininho e mais delicado é mais usado de dia. Quando uma maquiagem para night ou se você quiser sensualizar mais, é só engrossar um pouco o traço no final do delineado;

Eu costumo usar também o delineador como acabamento para os cílios postiços. Muitas vezes, ao colocar os cílios, fica uma peque falha mostrando a pele ou a pálpebra. Já quando usar o delineador antes e colar os cílios depois fica perfeito. Se for preciso, depois de passar o delineador e colar os cílios, pode passar mais uma camada de delineador, para ficar um acabamento perfeito;

Uma dica especial é usar o cabo de um pincel de maquiagem. É só apoiar o cabo no canto externo da "aba" do nariz em diagonal, com o final do canto externo do seu olho. Ali você terá o direcionamento do rabinho do gatinho. Aí é só fazer um risquinho no final e completar o seu delineador.

Penteados práticos do programa também estão em alta

A Juliette está fazendo história, ela é uma verdadeira criadora de tendências no segmento da beleza e os penteados usados por ela no reality também estão inspirando muita gente! A cabelereira Sandy Santos, do espaço Escultural Express, deixa dicas para apostar no cabelo como o da sister.

Coque alto - O coque é um penteado bom para qualquer ocasião. Pode ser usado tanto em dias de calor, como para compor um look mais elegante. Comece jogando o cabelo todo para cima, quanto mais alto melhor e se necessário, incline a cabeça para frente para que a posição do coque fique bem no topo da cabeça. Você pode fazê-lo com as mechas torcidas ou com a ajuda de um donuts para coque.

Rabo de cavalo alto - Uma opção simples e chiquérrima. Para fazer, incline um pouco a cabeça para frente e vá jogando o cabelo para o alto, para deixá-lo bem no topo da cabeça. Em seguida, prenda com um elástico firme e puxe as laterais do rabo de cavalo para os lados, fazendo um efeito bem volumoso. Para finalizar, separe uma mecha fina do cabelo e a enrole ao redor do elástico, o que vai dar um acabamento mais profissional. Se você quiser deixar o rabo mais volumoso ainda, faça um babyliss, deixando os fios com ondas.

Trança lateral - Um penteado fácil e rápido de fazer. Em um pouco mais de 3 minutos você já estará arrumada e pronta para arrasar. Puxe o cabelo todo para o lado, deixando as orelhas cobertas pelos cabelos, divida o cabelo em três partes e jogue uma sobre a outra, trançando até as pontas. Depois prenda com um elástico pequeno no fim do trançado. Arrume sua franja e prontinho! A trança também é uma ótima opção para quem pratica exercícios físicos todos os dias e está cansada d o rabo de cavalo.

