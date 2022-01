Lilás transmite romantismo e suavidade - Divulgação

Publicado 06/01/2022 21:41 | Atualizado 06/01/2022 21:43

Estamos no verão e a gente sabe que os dias quentes pedem produções coloridas, que transmitam alegria e diversão. E não é por acaso. As cores podem trazer muitas energias para a gente, como explica a terapeuta vibracional Alzeni Campos. "Por causa do sol, as pessoas usam roupas mais coloridas. E o estado de espírito das pessoas que moram nos países tropicais é mais de alegria, de felicidade. São cores que fazem com que as pessoas se sintam mais pra cima, mais alegres". Depois de dias tão sombrios, nada melhor do que trazer cores para alegrar nossa vida, né, meninas?





Para as fashionistas de plantão, o pink chega com tudo e garante produções modernas, alegres e românticas ao mesmo tempo, como conta Fernanda Graneiro, especialista em imagem e estilo. “O rosa é uma cor que transmite doçura, mas ao escolher o tom mais escuro, como o pink, é possível atribuir muita personalidade e modernidade no look".



Essas peças estão cada vez mais caindo no gosto das brasileiras. Mas atenção para não exagerar, como alerta nossa especialista. "Uma dica para quem deseja apostar na tonalidade de forma discreta, é utilizar apenas uma peça colorida. Pode ser uma calça ou um shorts, combinados com uma blusa de cor mais neutra. Já para quem não abre mão de looks chamativos, uma boa opção é apostar em composições monocromáticas”.



Outro tom que chegou fazendo su-ces-so é o laranja. A cor transmite alegria, vitalidade e faz com que qualquer look fique ainda mais estiloso e divertido, como explica Fernanda. “Por isso, é importante ponderar o uso do tom, para não pesar o look. O ideal é apostar em uma única peça colorida, além de acessórios, e deixar pela menos um ponto neutro na produção”. Laranja transmite alegria, vitalidade e sucesso Divulgação



O lilás é uma cor que vem ganhando destaque nos últimos tempos e, de forma delicada, transmite romantismo e suavidade para o look. Para quem deseja apostar na tonalidade, peças, como shorts, saias, camisetas e vestidos, ajudam a criar essa proposta. Fernanda ainda dá outra dica. "Além disso, a cor pode ser combinada com tons neutros como branco e jeans, além de estampas, como a floral".



Nosso último tom-tendência de hoje é o verde. Inclusive, é outra cor que adiciona delicadeza, além de pureza, calmaria e frescor ao look. Fernanda comentou que o verde claro, apesar da suavidade, imprime uma composição alegre e oferece uma produção mais imponente. “Para montar produções modernas, apostar em conjuntos de calça e cropped, jeans, além de camisetas e shorts que levam a tonalidade, é aposta certa”. Verde claro imprime uma composição alegre Divulgação



Fernanda acredita que “engana-se quem acredita que, durante a Primavera/Verão, apenas cores chamativas são protagonistas da moda. O lilás e o verde claro são tendências mais suaves que garantem modernidade para o visual. Cada uma oferece ao look propostas diferentes. Por isso, é bacana entender a mensagem que queremos transmitir ao vestir uma determinada roupa. Para montar produções modernas, apostar em conjuntos de calça e cropped, jeans, além de camisetas e shorts que levam a tonalidade, é aposta certa”.



É sempre bom começar o ano com boas dicas, né, meninas? Escolham o look que mais combine com vocês e se joguem!