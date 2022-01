Atriz e roteirista, Mônica Carvalho se reinventou durante a pandemia - Divulgação

Publicado 11/01/2022 18:08

Olá, meninas!

O nosso Mulherão desta semana abriu os braços para novos desafios e é uma inspiração por não deixar de seguir o que ama. Estou falando da atriz Mônica Carvalho, que podemos chamar também de roteirista e produtora de cinema. Isso porque, recentemente, a musa da televisão brasileira assina o roteiro do filme “Saraliaeleia”, que se passa na minha linda terra de Alagoas, onde nasci.

Sabe o que é mais curioso, meninas? Quando eu era mais novinha, lá no meu nordeste, meus amigos me chamavam de Mônica Carvalho porque diziam que a gente se parecia bastante. Isso para mim é uma honra, afinal, ela é uma das mulheres mais lindas do país. E esse longa-metragem escrito pela atriz conta a história de três amigas desempregadas em meio ao isolamento durante a pandemia do coronavírus. Cansadas, elas vão se aventurar em Maragogi, considerado o 'Caribe Brasileiro'. Nesse verãozão, quem sabe o filme não te dê um empurrão para conhecer este belo lugar?

Além de roteirizar, Mônica Carvalho atua ao lado de Danielle Winits e Luiza Thomé. "Foi um grande desafio ser co-produtora do meu próprio filme. Participei e acompanhei todas as etapas do projeto, desde a parte criativa até escalação de elenco, elaboração de estratégias comerciais e outras decisões importantes que envolvem a produção. Filmar no nordeste, num paraíso como Maragogi, vai proporcionar ao público conhecer melhor aquela região, ainda pouco explorado. Vai ser um respiro, o alívio que todos nós precisamos em um momento de pandemia".

A ideia do filme surgiu pelas próprias experiências durante o isolamento social. "No meio do lockdown, o veículo que mais cresceu foi internet. Tudo foi consumido através das redes sociais e ali eu vi a oportunidade de criar uma websérie, Saraliaeleia. Essa websérie fala sobre três mulheres que ficaram desempregadas e foram dividir um quarto e sala. É uma tragicomédia que aborda o novo comportamento e a nova rotina nessa convivência com um vírus invisível. Passei a pandemia trabalhando e escrevendo o roteiro do Saraliaeleia, eu tenho uma sala de criação com dois parceiros que escrevem comigo, Marcelo Corrêa e Michele Muniz".

Mônica Carvalho já deu vida a diversos personagens da televisão, mas o cinema também é uma paixão. E ocupar cargos por trás da lente das câmeras deu um friozinho na barriga. "Temos muito trabalho pela frente, mas vou fazer o meu melhor com muito amor e paixão para o público. Estou muito feliz por estar fazendo o que mais amo, que é atuar e escrever. É uma conquista! Também sinto o peso da responsabilidade que é grande. Acredito que tudo na vida tem a hora certa, me sinto preparada para essa transição, que é um divisor de águas”.

Este ano começou a todo vapor para o nosso Mulherão. Ela também atua no longa-metragem: “A Nova Onda Apocalipse”, dirigido por Marcus Dartagnan e roteirizado por Thiago Vilardi. O drama vai mostrar três tipos de epidemias. Além de Mônica, estarão no elenco: Ed Oliveira, Graciely Junqueira e Peter Brandão.

Em tempos tão conturbados, o tema promete dar o que falar. “Estou muito feliz por estar trabalhando em vários projetos artísticos simultâneos. Vivemos um ano difícil em 2020, onde perdemos pessoas queridas, fomos impedidos de produzir, tivemos que interromper projetos, adiar sonhos, deixar de ir e vir, mas temos que ter esperança que com a chegada da vacina, vamos poder retomar nossas vidas por completo. Enquanto isso, continuamos tomando os devidos cuidados, cumprindo os protocolos e seguindo em frente com responsabilidade. Apesar do isolamento social, tem sido uma fase produtiva, escrevi muito".

A previsão é de que os dois filmes sejam lançados ainda neste ano. “Eu me sinto grata! Esse é o meu sentimento no momento em que me vejo realizada, tanto na minha vida pessoal, quanto no profissional. Estou vivendo uma fase muito madura e com muita certeza do que eu quero para mim. Não queria ficar parada no meio desse caos, fui em frente criando minhas oportunidades, o medo de ficar parada me jogou em um mercado de trabalho. Claro que existe o medo, estamos numa pandemia, mas sigo os protocolos, faço teste toda semana, uso máscaras, elenco e equipe sempre sendo testada e muito álcool em gel. Assim vamos dando seguimento ao nosso trabalho.”

Mônica traz ainda um recado para todas nós neste ano que se inicia. “Acredito muito na força do trabalho, na persistência, na determinação para alcançar sonhos. A energia jogada é a mesma que vai voltar. Não tenho medo de desafios. Desejo que o mundo esteja vacinado. Que possamos tirar as máscaras e voltar a viver sem medo. E trabalho, muito trabalho".

Inspirador, né, meninas? Que em 2022, possamos abraçar desafios e enfrentar os nossos medos para alcançar os nossos sonhos.