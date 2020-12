MDB oficializa candidatura de Washington Reis para reeleição em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 16:16

Duque de Caxias, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deferiu o registro da candidatura dele, nesta sexta-feira, 4. Ou seja, com isso, fica validada imediatamente a votação recebida por Reis no último dia 15 de novembro, quando Duque de Caxias - Após o STF suspender a inelegibilidade de Washington Reis (MDB) , atual prefeito e candidato mais votado para prefeito de, o(TRE) deferiu o registro da candidatura dele, nesta sexta-feira, 4. Ou seja, com isso, fica validada imediatamente a votação recebida por Reis no último dia 15 de novembro, quando venceu o pleito com 52,2% dos votos válidos

A decisão foi unânime dos sete desembargadores eleitorais que compõem o TRE. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, Washington afirmou que "recebeu com muita satisfação a notícia sobre o deferimento do registro da sua candidatura". O texto diz ainda que foi "reafirmado o respeito à decisão da maioria democrática dos eleitores que o elegeram prefeito por mais um mandato".

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio tinha indeferido o registro da candidatura de Washington Reis, após pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabia recurso, Reis continuou sendo candidato.